Il Tavernelle pareggia. Il Pierantonio allunga. La Pievese riparte.

A Gubbio si giocava in questa terzultima del girone di andata una partita calda per la zona alta della classifica. Fra i padroni di casa del Padule e i gialloverdi di Abenante, la posta in gioco era il titolo di sfidante principale della capolista Pierantonio. Tavernelle e Padule hanno invece chiuso il quasi spareggio in parità 1 a 1. Con un rigore di Cacciamano ed il goal dei padroni di casa quasi allo scadere del secondo tempo.

Il Pierantonio vincendo a San Secondo ha portato così a sette i punti di vantaggio dalla seconda, mentre il Montone è stato travolto in casa dal sorprendente Marra San Feliciano.

Nella giornata, resta da dire che c’è stata anche la ripartenza della Pievese, che ha piegato, dopo tre sconfitte consecutive, il Sigillo con una rete di Nico Saravalle. Un regalo migliore, il mister degli albicelesti, non poteva auguraselo, prima della giornata di riposo di domenica prossima e prima dell’ultima del girone che i pievesi disputeranno a Castel del Piano.

Per chi vorrà vedere una partita dai toni alti, domenica si consiglia una gita in Val Nestore. Al “Moratti” il Tavernelle si giocherà un altro semi spareggio. I gialloverdi di Cacciamano secondi, ospitano i rossoblu del Montone terzi in classifica.