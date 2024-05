Città della Pieve. ” 1 mln di euro per via Case Basse, via Manni e via Verri”. Lo annuncia la “Lista Liberamente”

(comunicato stampa) Ottenuto un milione di euro per via Case Basse, via Manni e via Verri. La riqualificazione del nostro centro storico continua!

Dopo i lavori realizzati in via del Fango e via del Cocciaro, abbiamo ottenuto oltre 1milione di euro per la messa in sicurezza dei muraglioni in zona ‘pappagallo’, via Manni e in via del Profiello, il rifacimento dei sottoservizi e la realizzazione della pavimentazione in pietra serena e laterizio anche in via Case Basse, via Manni e via Verri.

Verrà inoltre inserito del nuovo arredo urbano e ampliata la pubblica illuminazione, efficientata energicamente, sotto gli archi e dove carente.

Il progetto esecutivo è pronto e curato dall’Arch. Monica Gatti e i lavori verranno affidati alla ditta esecutrice entro dicembre.

Le vie o i tratti non ricompresi all’interno di questo secondo intervento, come abbiamo sempre confermato, verranno progressivamente interessati al fine di ridefinire il cuore della città nella sua totalità, con il decoro e l’estetica che merita.

Valorizzare il nostro bellissimo centro storico, mettendo al centro dei progetti il rispetto della sua identità e le esigenze dei cittadini, è sempre stato e resta il nostro obiettivo cardine.