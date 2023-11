Chianciano. Terza edizione del Premio Scudo al Palamontepaschi.

Ieri sabato 11 novembre al Palamontepaschi di Chianciano la terza edizione del Premio scudo. L’associazione Sicurart organizza il premio sostenuta dall’amministrazione comunale di Chianciano. L’associazione si prefigge l’obiettivo di difendere e diffondere la cultura della legalità, principio inalienabile se si vuole difendere, proteggere e salvaguardare la natura e la salute del pianeta terra. Non a caso il simbolo dell’associazione è uno scudo proprio a simboleggiare una dichiarata difesa del territorio, della natura e della vita in tutte le sue forme. La serata con un parterre prestigioso è stata condotta in maniera professionale da Giancarlo Magalli. I premi sono stati assegnati a personaggi molto noti al grande pubblico. Premio Scudo all’attore Flavio Insinna, all’imprenditore, re del cashmire, Brunello Cucinelli, alla giornalista Licia Colò per il suo attivismo nei confronti dell’ambiente, all’attrice Ottavia Piccolo per impegno civico e sensibilità nei confronti dei temi riguardante ambiente. Premiati anche il divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini,Chiara Giallonardo, Claudia Adamo. E non poteva non essere assegnato il premio al Generale di Brigata dei Carabinieri: Giuseppe Vadalà commissario di governo per la bonifica delle discariche abusive e dei siti contaminati.

C’è da dire che la manifestazione chiancianese nel corso delle edizioni sta acquistando sempre maggiore prestigio, e questo va tutto alla causa della salvaguardia del pianeta troppo spesso minacciato dallo scellerato comportamento dell’uomo. La kermesse nel complesso è stata ben organizzata e va annoverata tra quelle manifestazioni “riuscite”. Devo però rilevare (impressione mia) che a questo importante evento ad ingresso libero, i numerosi spettatori, scremati da tutti quelli che in qualche modo si occupano di informazione, non erano particolarmente numerosi. Per cui c’è ancora molto da fare per tutto ciò che riguarda l’ambiente.

Nunzio Dell’Annunziata