Chianciano. Daniele Barbetti riconfermato Presidente di Federalberghi Toscana

(di Nunzio Dell’Annunziata) L’assemblea di categoria ha riconfermato con voto unanime, Daniele Barbetti Presidente di Federalberghi Toscana. Tale riconferma oltre ad essere motivo di orgoglio per la cittadina termale, testimonia l’impegno, la lungimiranza e la lucidità del riconfermato presidente, ad individuare problematiche, criticità e saper indicare strategie risolutive.

Ma affinché le difficoltà possano essere di volta in volta superate, non basta il pragmatismo e il senso realistico di interpretare una realtà come quella del settore alberghiero in così rapida e continua evoluzione. Bisogna avere anche la sensibilità umana e uno spiccato senso democratico per gestire un disegno che possa far evolvere la categoria restando sempre al passo con la storia. Io credo che proprio il connubio tra sensibilità umana e capacità tecnica abbiano determinato il successo del presidente Barbetti. Mai come in questo periodo post-covid tanto insidioso e che così duramente ha colpito il comparto alberghiero, bisogna affidarsi a persone competenti intelligenti, tecnicamente preparate e sensibili.

Sulla parola sensibilità mi piace mettere l’accento perché secondo me è la componente imprescindibile affinché un dirigente possa ritenersi degno della carica che ricopre. Il Presidente Barbetti sicuramente ha tutte le carte in regola per proseguire l’ottimo lavoro condotto nel primo mandato. Non resta che fargli i complimenti augurandogli un proficuo lavoro, come quello già svolto… ma anche di più.

Nunzio Dell’Annunziata