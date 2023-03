Turismo 2022. Città della Pieve è quinta tra i paesi della zona. Tutti i dati

Per valutare la situazione della nostra zona, intesa come quella umbra a cavallo con la Toscana e le province di Terni e Perugia, in questo primo approfondimento, siamo andati a vedere i dati di un settore importante, come quello turistico, da molti è indicato come strategico per il nostro futuro.

I dati del 2022, l’anno trascorso, sono molto importanti perché possono essere considerati i primi dopo l’epoca pandemica che ha travolto tutte le attività e quelle turistiche on modo particolare nel 2020 e nel 2021.

Nella lettura dei dati si può vedere come, in particolare per i paesi lacustri, ma non solo, grande importanza è ricoperta dal settore extra alberghiero, che in riva al lago comprende anche i campeggi, mentre nelle zone collinari segnala il settore degli agriturismi.

Il settore alberghiero invece, che presenta in molti casi le aziende ricettive di maggiore spessore e capacità di accoglienza ha dei risultati di minore rilievo.

Da rilevare anche il dato della percentuale di utilizzazione che è molto significativa, e che dovrebbe avere come termine di riferimento quelle delle città di Assisi e di Perugia che sono quelle più attrezzate e con i risultati più significativi.

In questo prospetto, prima dei dati regionali, che vi riassumiamo, al primo posto per le presenze si colloca Castiglione del Lago, con 247.908 seguita ruota da Passignano. Città della Pieve è quinta, prima fra i paesi collinari con 54.452.

Per quanto riguarda i giorni di presenza media al primo posto si piazza Monteleone con 6,04.

Per quanto riguarda infine la percentuale di crescita rispetto al 2021 la prima piazza è di Paciano con il 44,7%. Ma come già detto il confronto con il 2021 è non molto probante. Mentre particolarmente importante sarà il confronto parziale e totale 2022/2023.

Così come per una analisi più significativa del settore sarebbe necessario andare a vedere i dati del sistema dell’accoglienza complessivo, dei posti letto e della loro classificazione, dei circuiti museali, dei livelli occupazionali, dei risultati delle aziende e dell’indotto. Degli investimenti e delle loro remunerazione. Oltre naturalmente al valore ed all’incidenza dei servizi pubblici e privati. (g.f)

Castiglione del Lago pres. 247.908 pm.3,82 variaz/21 +21,6

Città della Pieve pres. 54.452 p.m.3,57 variaz/21 +34,7

Magione pres. 196-240 p.m.4,69 variaz/21 +25,5

Piegaro pres. 31.426 p.m.4,5 variaz/21 +49,4

Paciano pres. 17.154 p.m 4,92 variaz/21 +44,7

Passignano pres. 240.065 p.m 3,84 variaz/21 +40,8

Panicale pres. 35.247 p.m.3,54 variaz/21 +20,5

Tuoro pres. 113.163 p.m.4,87 variaz/21 +31,6

Fabro pres. 26.126 p.m. 1,97 variaz/21 +17,5

Ficulle pres. 5.375 p.m. 4,81 variaz/21 -11,9

Monteleone pres. 8.114 p.m.6.04 variaz/21 +2,4

Montegabbione pres. 6.805 p.m. 4,56 variaz/21 +28,8