Cetona. Il PD appoggia la ricandidatura a Sindaco di Roberto Cottini

(Comunicato stampa) ) – L’Unione Comunale del Partito Democratico di Cetona e Piazze, insieme al ricostituito “Comitato 100 impegni”, desiderano coinvolgere la comunità per ascoltare cittadine e cittadini per capire le criticità e problematiche che secondo loro possono migliorare la qualità della vita del luogo in cui vivono: Cetona.

Insieme ai rappresentanti dei commercianti, sindacati, organizzazioni agricole, associazionismo culturale, sportivo e ricreativo di Cetona e Piazze sono stati analizzati i punti di forza e le criticità, ovvero i problemi ancora da risolvere, per cui l’attuale amministrazione comunale si è impegnata nella legislatura che sta per terminare.

Il prossimo 8 e 9 giugno anche nel comune di Cetona si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Sindaco.

L’attuale amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Roberto Cottini, ha dato la propria disponibilità a promuovere, insieme al Partito Democratico, una Lista di Centrosinistra, aperta ai contributi civici, con la ripresentazione dello stesso Roberto Cottini, candidato Sindaco per le prossime amministrativa 2024-2029, in quanto ha trovato ampi e convinti consensi in occasione degli incontri con le varie associazioni di categoria, sindacati e mondo dell’associazionismo.

Al fine di un confronto aperto a tutte le cittadine e cittadini, il Comitato direttivo del Partito Democratico, che sostiene all’unanimità il Sindaco uscente, Roberto Cottini, ha organizzato per il giorno venerdì 12 aprile un incontro aperto a tutte le elettrici e tutti gli elettori, oltre a coloro che sono iscritte e iscritti al partito.

Nell’occasione verrà presentata la linea politica della Lista di Centrosinistra.