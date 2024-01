Castiglione. Il Pd e gli alleati confermano la fiducia a Matteo Burico

(comunicato stampa) In vista delle prossime elezioni amministrative per la elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, i soggetti politici che compongono la attuale coalizione del centro sinistra, hanno iniziato un confronto, aperto ad altri soggetti politici che possono condividerne idee e prospettive di sviluppo, per definire un progetto politico-amministrativo comune e un programma e candidature che rappresentino al meglio gli interessi e i bisogni dei cittadini castiglionesi.

Il Partito Democratico, confermando la ricandidatura del Sindaco uscente Matteo Burico, ha avviato una serie di incontri con le altre componenti che fanno riferimento, a livello locale e nazionale all’ambito del centrosinistra (Progetto Democratico, Alleanza Popolare, Castiglione Futura, Movimento 5S e Sinistra Italiana). E’ emerso un giudizio positivo sul lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale nella legislatura che volge al termine, caratterizzata da anni di pandemia che ne hanno condizionato l’azione riconfermando quindi la fiducia al Sindaco Matteo Burico per un secondo mandato.

Preliminarmente alla predisposizione del programma e delle candidature, c’è l’impegno a rafforzare l’azione politica sul territorio per sostenere e stimolare l’azione amministrativa, a prescindere dai suoi assetti futuri, nel pieno rispetto della corretta divisione dei ruoli fra amministrazione e politica.

Al centro della definizione programmatica saranno poste le problematiche inerenti i beni comuni rappresentati dalla tutela della salute, dalla istruzione e dell’ambiente come beni universali erogati e salvaguardati principalmente dalle pubbliche istituzioni. Particolare riferimento alla conclusione dei lavori per l’ospedale e la realizzazione del distretto sanitario oltre alla gestione dell’ambiente lacustre sempre più a rischio a causa del cambiamento climatico. La coalizione vigilerà affinché la regione Umbria mantenga i propri impegni relativi alla sanità e perché sviluppi un’azione incisiva per mettere le problematiche dei Trasimeno al centro delle proprie politiche ambientali e di sviluppo economico con particolare riferimento al settore turistico.

Per definire il programma di legislatura si aprirà una fase di incontri pubblici con la cittadinanza, le forze sociali e associative al fine di una puntuale verifica delle problematiche presenti nelle varie frazioni del Comune e sul territorio dal punto di vista sociale ed economico. Una fase di ascolto per rendere partecipi del proprio futuro le componenti della società castiglionese.

Il Partito Democratico si impegna, fin da ora, a garantire un confronto continuo e costante con tutte le componenti della nascente coalizione anche durante tutto il periodo della prossima legislatura per valorizzare al meglio le varie sensibilità presenti nel centrosinistra.

La prima riunione del nuovo tavolo programmatico, che potrà costituire la base di una nuova coalizione, è prevista per lunedì 29 gennaio.

Partito Democratico – Unione Comunale Castiglione del Lago