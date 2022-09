Castiglione. FdI incontra l’ associazione “Eventi”

La settimana scorsa, accogliendo la richiesta di Eventi, il Gruppo Fratelli d’Italia Castiglione del Lago ha incontrato l’associazione per confrontarsi sul contenuto dell’articolo denuncia apparso sulla stampa locale e riguardante i fondi pubblici impegnati dall’amministrazione negli eventi natalizi e primaverili.

L’ incontro si è svolto nella sede comunale e ha portato ad un chiarimento delle rispettive posizioni.

“La nostra disponibilità ad incontrarsi è stata motivata,” dichiarano i consiglieri Traica, Pierini, Becciolotti, “dal desiderio di ribadire quanto già scritto nel nostro precedente articolo ovvero che: non mancherà mai il nostro sostegno a chi lavora e si impegna per il bene di Castiglione del Lago, come è il caso dei volontari dell’associazione.

Teniamo a ribadire che la nostra critica e opposizione è puramente politica, ossia rivolta alle scelte operate dal Sindaco Burico e dalla sua Giunta, alle procedure adottate, alla trasparenza non sufficientemente garantita, oltre alle valutazioni di ordine puramente economico.

Al riguardo continuiamo a sostenere come sia politicamente inopportuno impegnare somme cospicue, ancorché nella forma del contributo indiretto, per eventi e feste, anziché destinarli, ad esempio, alle famiglie bisognose, ad altri soggetti meritevoli ed operanti nel sociale, oppure alla manutenzione delle strade e dei cimiteri.”

È, comunque, doveroso precisare”, aggiungono i consiglieri di FDI,” che quanto evidenziato con il nostro precedente articolo ha suscitato molte polemiche, ma è solo l’inizio…si continuerà, infatti, nelle sedi istituzionali, non appena sarà possibile discutere le interrogazioni presentate all’amministrazione comunale, non ancora affrontate, non per nostra volontà, ma per la mancata convocazione del Consiglio Comunale in tempi congrui, come è ormai brutta abitudine del governo locale da 3 anni a questa parte.

Siamo solo al primo atto, dunque, di una doverosa verifica sulla trasparenza e correttezza dell’operato del Sindaco e della sua Giunta.”

I Consiglieri di Fratelli d’Italia C.Lago,

Avv. Francesca Traica, Ing. Gianluca Pierini, Pamela Geom. Becciolotti