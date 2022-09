Città della Pieve. Archivio Storico. 32mila euro per la digitalizzazione dalla Fondazione Perugia

(Cittadino e Provincia) Dopo i 195mila euro ottenuti dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del quinto centenario dalla morte del Perugino e altri circa 9mila euro, tra il Decreto Franceschini e la Regione Umbria, per l’acquisto, il restauro e la catalogazione dei libri della Biblioteca Comunale, l’Assessorato alla Cultura di Città della Pieve vince anche un Bando della Fondazione Perugia da 32mila euro per la digitalizzazione dell’Archivio Storico.

“La digitalizzazione a scopo conservativo e divulgativo dell’Archivio Storico del Comune di Città della Pieve – fa sapere l’Amministrazione – è molto importante non solo per rendere fruibile il patrimonio storico, artistico e documentario a distanza, ma anche e soprattutto per raggiungere l’obiettivo di preparare il patrimonio culturale ad affrontare le sfide del futuro sfruttando le opportunità che le nuove tecnologie offrono. Considerato il momento particolarmente difficile dal punto di vista economico che stiamo vivendo, riuscire ad ottenere questi fondi è di vitale importanza per il nostro Comune”.