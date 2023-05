Castiglione. Bizzarri (Pd) “Denuncio il progressivo smantellamento dei servizi sanitari e sociali pubblici”

(c.s) “Il Circolo del Partito Democratico di Castiglione del Lago DENUNCIA il progressivo smantellamento dei servizi pubblici sanitari e socio-assistenziali nella regione Umbria.

DENUNCIA lo stato di precarietà e di inadeguatezza della sanità territoriale nell’area del Trasimeno con particolare riferimento al perdurare del drammatico ritardo nel completamento dei lavori dell’OSPEDALE e la mancata realizzazione del nuovo DISTRETTO SANITARIO.

DENUNCIA che ad oggi nessuno degli impegni presi dalla Giunta regionale in ordine ai servizi sanitari è stato compiutamente mantenuto e il quadro che abbiamo davanti è quello desolante di una sanità pubblica ormai allo sbando.

INFATTI:

– I lavori di riqualificazione dell’ospedale territoriale di Castiglione del Lago sono fermi.

– Di fatto non vengono più erogati i servizi previsti e attivi prima dei lavori ed è sempre più drammatica la carenza di personale qualificato che costringe gli attuali operatori a turni massacranti per rispondere nella migliore maniera possibile alle esigenze dei cittadini.

– Il Pronto Soccorso è ormai è ridotto a punto di smistamento verso gli altri della regione

– Non ci sono più ambulatori e servizi specialistici, le liste d’attesa sono chilometriche e spesso le possibilità di prenotazione sono chiuse costringendo i cittadini a “viaggi della speranza” all’interno della regione oppure, per chi può, a rivolgersi alle strutture private.

– La situazione operativa e logistica del DISTRETTO SANITARIO è ormai insostenibile per un Comune come Castiglione del Lago.

– Sempre più marcata è la carenza di medici e pediatri di base.

Le attuali condizioni di precarietà in cui versano i lavori, si fa per dire, per l’Ospedale sembrano essere una precondizione per la quale si rischia, non solo la chiusura, ma anche un cospicuo spreco di denaro pubblico e sono la prova evidente di una manovra politica della giunta regionale in vista delle prossime elezioni amministrative comunali.

È inaccettabile che si continui a fare vane promesse di completamento, così come quelle relative ad un PRONTO SOCCORSO che è ormai ridotto ad un “ambulatorio di primo soccorso”, privo della capacità di far fronte alle emergenze.

La realtà è quella di una inesorabile smobilitazione dei servizi sanitari e ambulatoriali territoriali che costringe i cittadini di Castiglione del lago ad una sorta di turismo sanitario dispendioso e inefficace.

IL Partito Democratico rivendica il ruolo di difensore del diritto dei cittadini ad avere un servizio sanitario e socio-assistenziale pubblico e universalmente erogato. La SANITA’ PUBBLICA è il modello di riferimento fondamentale che la maggioranza di centrodestra, sia in Regione Umbria che a livello nazionale, sta smantellando favorendo le strutture e le imprese private.

Il Partito Democratico di Castiglione del Lago, nell’annunciare una prossima iniziativa pubblica di mobilitazione per la tutela della salute dei cittadini dell’Umbria e dell’area del Trasimeno, Chiede che:

1) Si riprendano quanto prima i lavori per la conclusione delle opere per l’ospedale di Castiglione del Lago e conseguente rimozione della gru e del cantiere che, da troppo tempo, costituiscono un fattore importante di detrazione dell’immagine turistica di Castiglione del Lago;

2) Si proceda alla individuazione, concordandolo con l’Amministrazione Comunale, del luogo dove costruire il nuovo DISTRETTO SANITARIO, procedendo alla sua progettazione, al finanziamento e alla realizzazione in tempi brevi;

3) Si provveda all’assunzione del personale necessario per garantire piena efficienza ed efficacia dei servizi ospedalieri e del pronto soccorso;

4) Si recuperi il massimo livello di efficacia dei servizi territoriali socio-assistenziali e di medicina di base, con particolare riferimento a quelli relativi alla disabilità ed al disagio sociale”.

Il Segretario e la Segreteria del Circolo

—