Castiglione. Bacci e Pippi scelgono Fioroni, ma restano nel centro sinistra.

(comunicato stampa) “La lista Alleanza Popolare per Castiglione del Lago con i suoi soci fondatori, nel mantenere la sua identità di forza centrista legata ai valori portanti del Cattolicesimo Popolare, ha individuato nel progetto Tempi Nuovi un riferimento nazionale ed Europeo, è confluita con tutta la sua struttura nella organizzazione di Tempi Nuovi fondata dall’onorevole Giuseppe Fioroni”. L’annuncio arriva in una nota a firma del gruppo nella quale si sottolinea che “dopo aver sostenuto il sindaco Matteo Burico nella tornata elettorale del 2019, la lista – che vede nell’assessore Alessio Bacci uno dei suoi esponenti – ha svolto un proficuo percorso di crescita grazie alla coesione di un gruppo pronto a rimboccarsi le maniche e ad impegnarsi in maniera seria e responsabile nella gestione della macchina comunale, nel proporre iniziative, nell’affrontare problemi, approntare soluzioni e fare soprattutto delle scelte, con grande soddisfazione per i tanti risultati raggiunti dall’amministrazione comunale nell’arco di questi quattro anni.

“L’adesione a Tempi Nuovi, una terza via contro la polarizzazione della politica nata per costruire un centro popolare, riformista, civico – si legge ancora nella nota – si inserisce in un progetto politico che intende proseguire questo cammino attraverso una struttura fortemente radicata nel territorio e nella comunità, che comprende anche organi nazionali e si posiziona in Europa con la recente adesione al Partito Popolare. In un contesto rinnovato, ma sempre in coerenza con i valori che ci hanno sempre contraddistinto, intendiamo portare avanti questo processo nella convinzione che, per quanto riguarda Castiglione del Lago, il campo di azione sarà quello del Centro-sinistra. Nell’augurare un buon lavoro a tutti, il Gruppo è dunque a disposizione della costruenda coalizione, con un apporto di analisi e di critica, ma sempre costruttivo, rispetto a quanto è stato fatto e gli obiettivi futuri, certi che saremo in grado di costruire una forza ben motivata, capace di portare avanti il percorso di crescita del nostro territorio e di perseguire il bene comune”.