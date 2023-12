Alta Velocità. Medioetruria. Il rapporto del 2015.

In attesa di conoscere nei dettagli le motivazioni che hanno portato le Regioni Umbria e Toscana alla scelta annunciata in questi giorni di Creti, come sede di una nuova stazione per l’Alta Velocità in questa zona, ripubblichiamo il testo del rapporto che nel 2015 redasse il gruppo degli esperti incaricato. Come si potrà leggere i concetti e le località individuate sono due. Chiusi per la minore spesa e per i maggiori collegamenti di carattere ferroviario. Creti per il maggior costo, le maggiori infrastrutture necessarie e i migliori collegamenti viari.

Cosa è cambiato nel frattempo? Nulla dal punto di vista dei numeri in questione. E’ cambiato che le Giunte regionali dell’Umbria hanno pagato con i soldi dei contribuenti circa 2,5 milioni l’anno alle Ferrovie per un Frecciarossa che parte da Perugia alle 5,30 e va a Milano, con una riduzione recente.

E’ cambiato che nelle ultime elezioni in Umbria ha vinto il centro destra e che il centro destra ha vinto anche a Cortona. Quindi stazione in Toscana, governata dalla sinistra. Comune sempre in Toscana ma governato dalla destra. Siamo lontani dalla realtà? (g.f)

INDICE DEL RAPPORTO