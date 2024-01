Castiglione. “Atipico”. Pienone alla cena di autofinanziamento.

Si è tenuta nei giorni scorsi a Castiglion del Lago la cena di autofinanziamento del giornale “L’ATIPICO.” La serata ha avuto luogo al circolo ARCI la Piana. La sala era praticamente gremita e frequentatissimo il mercatino dei libri organizzato dalla redazione. E già questi due elementi sono un binomio emblematico per sottolineare la passione e la buona organizzazione che anima il giornale, che quest’anno ha raggiunto una sorta di maturità identitaria ed espressiva: “festeggiando” il ventesimo anno dalla prima uscita. Questo periodico trimestrale, un po’ in controtendenza: non per niente si chiama Atipico, viene distribuito gratuitamente nel comune di Castiglion del Lago e nei paesi limitrofi in forma cartacea. Tuttavia in rete si trova puntualmente così da poter essere comodamente sfogliato.

La cena a buffet comprendeva una serie di piatti del territorio ma su tutti un posto di rilievo lo meritava sicuramente la “Fagiolina” del Trasimeno. Questo legume antichissimo è caratteristico, come suggerisce il nome, del territorio lacustre e benché abbastanza conosciuto nella zona di origine, meriterebbe una maggiore valorizzazione anche fuori del suo contesto territoriale. Motivo? E’ buono, chiuso argomento. La cena si è protratta fino a sera inoltrata informale e allegra. E tra un piatto e l’altro scaldava il cuore la consapevolezza di constatare quanti amici avesse L’Atipico, ma del resto non potrebbe essere altrimenti, questo giornale fa un tipo di informazione a trecentosessanta gradi ed accoglie idee, riflessioni e notizie che non devono rispondere ad un padrone, ad un fatturato oppure ad uno schieramento politico. E questo a mio avviso è la garanzia per usufruire di un coro di voci molto diversificato sostenuto unicamente da passione e raffinato artigianato lessicale. Ogni trimestre la redazione individua un tema che rappresenta il filo conduttore del numero e i collaboratori sviluppano tale tema liberamente con articoli, riflessioni o anche racconti. Quindi come si può capire questo giornale rappresenta un vero e proprio spaccato “Atipico” nel panorama dell’informazione di questa parte di Umbria.