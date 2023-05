Agnese Carletti eletta presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese

La sindaca di San Casciano dei Bagni succede a Giacomo Grazi

La neopresidente: “Preservare i nostri borghi, affrontando le sfide globali”

Agnese Carletti, 38 anni, sindaca di San Casciano dei Bagni, è la nuova presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. A conclusione del mandato biennale svolto da Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena, la giunta formata dai primi cittadini delle dieci municipalità di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda ha eletto all’unanimità Agnese Carletti.

“Sono onorata – dichiara la neopresidente Carletti – di rappresentare un’area così ampia e vitale come è la Valdichiana Senese, con i suoi dieci Comuni, i suoi 60mila abitanti, le sue 380 organizzazioni no profit. Le sfide amministrative in questo momento storico ci impongono di unire le energie e di ragionare come territorio. Dobbiamo preservare l’autenticità dei nostri borghi, delle nostre qualità culturali, sociali, economiche e solidali, sapendo che le nostre vite e i nostri progetti affrontano la dimensione globale del mondo attuale. So che la responsabilità sarà molto impegnativa, ma l’esperienza che abbiamo maturato a San Casciano dei Bagni dimostra che per raggiungere obiettivi comuni si possono unire realtà internazionali, centri di ricerca e alta formazione con istituzioni locali e nazionali. Sono certa che i colleghi Sindaci degli altri nove Comuni, ai quali va la riconoscenza per avermi dato fiducia, lavoreranno collettivamente per sostenere le iniziative già avviate grazie al presidente uscente Giacomo Grazi e quelle che insieme, e solo insieme, concepiremo e realizzeremo nei prossimi anni”.

“La presidente neoeletta – dichiara Giacomo Grazi nel congedarsi dalla carica di presidente – sicuramente avrà lo stesso sostegno che i sindaci e il personale amministrativo non mi hanno mai fatto mancare. Nell’augurare un buon lavoro ad Agnese Carletti, colgo l’occasione per ringraziare quanti, in questi due anni, hanno collaborato attivamente al fine di attuare molti progetti e impostare nuovi programmi che si definiranno prossimamente. Tra questi ultimi la sfida ambiziosa della candidatura della Valdichiana Senese a Capitale Italiana della Cultura 2026; il vantaggioso riconoscimento del territorio come area interna, capace pertanto di attrarre risorse regionali; l’adozione del piano strutturale intercomunale che proprio la settimana scorsa è stato presentato alla comunità”.

Tra i primi impegni per la neopresidente ci sono l’attribuzione delle deleghe e la nomina del vicepresidente per il mandato che ha avuto ufficialmente inizio il 27 maggio e si concluderà a maggio 2025.

Servizio Associato Comunicazione

Unione Comuni Valdichiana Senese