A Chianciano  “Du’ Pici sotto le Stelle” all’ottava Edizione

Il nove, dieci e undici giugno ritorna a Chianciano l’atteso evento creato dall’ associazione: AMATORI PICI CHIANCIANO. La kermesse, per come è ideata, per il carattere popolare che la caratterizza, per la “cornice” architettonica che la circonda, riscuote sempre un meritato successo. In questi tre giorni di full immercion all’insegna del cibo territoriale di qualità, sarà possibile degustare i pici, rigorosamente fatti a mano e rispettando le raccomandazioni e i disciplinari della vera pasta tradizionale del sud senese. Anche i condimenti rispettano scrupolosamente le salse tradizionali del territorio: tra tutti la salsa all’aglione della Valdichiana e qui vale la pena ricordare questo caratteristico bulbo, enorme rispetto all’aglio comune, ma particolarmente dolce e che non provoca quel fastidioso effetto di alitosi durante la digestione. Infatti romanticamente l’aglione è stato ribattezzato aglio del bacio.

Quest’anno, sempre l’associazione ha prodotto un libro il cui titolo, manco a dirlo è: PICI, ma nel sottotitolo si legge: storia, cultura, territorio. Quindi chi volesse reperire notizie su questo antichissimo cibo che risale addirittura agli etruschi, o volesse approfondire l’argomento…tra una forchettata e l’altra può leggere…”DU’” righe sotto le stelle.

Nunzio Dell’Annunziata