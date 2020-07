ZAL FEST con Niccolo Fabi a Chiusi e Castiglione del Lago.

(Comunicato stampa)

L’emergenza sanitaria che ha colpito il paese ha costretto tutti, compresi gli organizzatori di spettacoli e festival, ad annullare o rivedere i propri progetti. In questi giorni l’associazione GEC Gruppo Effetti Collaterali avrebbe dovuto essere in pieno fermento per l’edizione 2020 del Lars Rock Fest, ma come è noto i piani sono cambiati.

Nonostante questo, e con la volontà di non arrendersi ad una estate senza musica, l’associazione GEC ha dato vita ad un nuovo progetto musicale: ZAL Fest.

Il progetto nasce dalla necessità di un ritorno alla normalità, ma anche dal bisogno diffuso di quella tanto maltrattata cultura, in un territorio che molto ha sofferto negli ultimi mesi.

Zal prende forma grazie alla collaborazione tra GEC, Comune di Chiusi e Comune di Castiglione del Lago. Da qui il nome: ZAL, che in etrusco significa 2.

Come primo ospite, ZAL Fest presenta un artista molto amato del panorama italiano, Niccolò Fabi, che incontra il proprio pubblico, in una situazione intima ed affascinante allo stesso tempo. Gli incontri

saranno due, consecutivi, in due location diverse ma entrambe molto suggestive, in due comuni diversi, in due regioni diverse: Umbria e Toscana, Castiglione del Lago e Chiusi. I posti saranno molto limitati

in entrambe le serate, anche per un più tranquilla fruizione del concerto in tutta sicurezza.

Niccolò Fabi, con uno spettacolo “parole e musica”, sarà:

domenica 19 luglio a Castiglione del Lago presso la Rocca del Leone

https://billetto.it/e/zal-fest-niccolo-fabi-castiglione-del-lago-pg-tickets-457831,

e lunedì 20 luglio a Chiusi presso Piazza Vittorio Veneto, loc. “Il Prato”

https://billetto.it/e/zal-fest-niccolo-fabi-chiusi-si-tickets-457832.

Da martedì 7 luglio saranno in prevendita i biglietti per entrambi i concerti tramite il circuito billetto.it.

In entrambe le serate sarà presente un moderatore che accompagnerà Fabi nelle “parole”: l’artista avrà la possibilità di esprimere il proprio pensiero durante un dialogo informale e sicuramente unico. Non mancherà ovviamente la parte fondamentale, la “musica”, durante la quale Fabi presenterà diversi brani dal suo vasto repertorio in una modalità riadattata.

https://www.facebook.com/ZALFestOfficial

Bio FABI

Niccolò Fabi muove i suoi primi passi all’interno del fervido ambiente musicale di inizio Novanta, insieme a tanti musicisti romani tra cui Daniele Silvestri, Max Gazzè, Federico Zampaglione, Riccardo Sinigallia. Nel 1997, con Capelli, vince il Premio della Critica nelle Nuove Proposte al Festival di SanRemo. Dello stesso anno è il disco d’esordio, Il giardiniere. Nel 1998 presenta, sempre a Sanremo, Lasciarsi un giorno a Roma, che farà parte del secondo album, Niccolò Fabi, all’interno del quale si trovano anche Vento d’ estate, in coppia con Max Gazzè e Immobile assieme a Frankie HI- NRG.

Il terzo lavoro, Sereno ad Ovest, del 2000, sostenuto dal singolo Se fossi Marco, precede una raccolta dei suoi pezzi più celebri,cantati in lingua spagnola per il mercato estero. La cura del tempo è del 2003, fra gli ospiti Fiorella Mannoia, che canta in Offeso e Stefano Di Battista ne Il negozio d’antiquariato.

Canzoni come È non è, sottolineano una vena compositiva sempre più sfaccettata e il processo graduale di distacco dalle melodie più pop. Il 2006 è l’anno di Novo Mesto, registrato nella omonima cittadina Slovena, che contiene brani come Costruire e Oriente. Costruire, nello specifico, è diventata negli anni uno dei suoi brani più identificativi e più amati.

A dieci anni dall’esordio è il momento della prima raccolta, Dischi volanti 1996-2006 che contiene l’inedito Milioni di giorni.

Del 2007 è la produzione del documentario Live in Sudan, racconto di un viaggio e di un concerto di beneficenza effettuato nel paese africano. Nello stesso anno è ideatore e produttore del progetto Violenza 124, insieme a Mokadelic, Olivia Salvadori; Sandro Mussida, Boosta, Roberto Angelini, il GnuQuartet e la Artale Afro Percussion Band. La collaborazione con i Mokadelic sfocia nella scrittura e nella realizzazione della colonna sonora del film di Gabriele Salvatores Come dio comanda tratto dall’omonimo libro di Niccolò Ammaniti. È il preludio a un nuovo disco, Solo un uomo, pubblicato nel maggio 2009, cui è seguito il tour omonimo che ha registrato oltre cinquanta date. Sempre nel 2009 realizza con l’ong Medici con l’Africa CUAMM il documentario Parole che fanno bene, sulla loro attività sanitaria in Uganda, che verrà proiettato nelle facoltà universitarie delle città toccate dal lungo tour di Solo un uomo.

Il 30 agosto 2010, organizza al Casale sul Treja, a Mazzano Romano, Parole di Lulù, la festa di compleanno per la figlia Olivia, scomparsa a seguito di una forma acuta di meningite. La giornata, inizialmente pensata per un piccolo gruppo di amici, col passare delle settimane è diventato un grande concerto a cui hanno preso parte oltre cinquanta musicisti e circa ventimila persone. Durante le dodici ore del concerto, attraverso offerte libere e l’acquisto di magliette, vengono raccolti i fondi a favore di Medici con l’Africa CUAMM per la costruzione del reparto pediatrico dell’ospedale di Chiulo in Angola. A novembre 2010 viene pubblicato il singolo Parole parole cantata da Niccolò Fabi con Mina. I proventi dalla vendita della canzone sono ugualmente devoluti per l’ospedale di Chiulo, la cui Ala Pediatrica sarà inaugurata il 4 giugno 2011.

Aprile, Maggio e Giugno 2011 sono i mesi del SoloTour, un’esperienza nuova che porta Niccolò nei teatri di tutta Italia con uno spettacolo durante il quale, per la prima volta nella sua carriera, è stato unico interprete ed esecutore.

Collabora con l’amico Daniele Silvestri al brano “Sornione” contenuto nel disco S.C.OT.C.H. L'anno si chiude con una nuova collaborazione cinematografica, scrive infatti con I Mokadelic “IL SILENZIO”, brano originale inserito all'interno della colonna sonora di “Pulce non c'è”, opera prima dl regista Giuseppe Bonito, tratta dall’omonimo libro di Gaia Rayneri, pubblicato per Einaudi.

Il 2012 inizia all’insegna della creatività e Niccolò si dedica completamente alla scrittura di “ECCO”, settimo disco della sua carriera, che verrà pubblicato il 9 ottobre 2012. Il disco è stato anticipato dal brano “Una buona idea”, che il 4 settembre è stato presentato al pubblico, direttamente dal canale youtube di Niccolò, in un’esclusiva versione live, registrata presso Angelo Mai Altrove di Roma. ECCO è un disco che da subito riceve riscontri positivi sia dalla critica che dal pubblico. Il 2013 vede Niccolò impegnato in un lungo tour che raccoglierà sold out in tutti i migliori teatri Italiani e con più di 30 tappe estive nelle migliori location italiane Un anno molto importante che si conclude con l'assegnazione della Targa Tenco come miglior disco in assoluto e con il Capodanno Romano presso il CIRCO MASSIMO. Nel 2014 inizia la collaborazione con Daniele Silvstri e Max Gazzè per il progetto Fabi Silvestri Gazzè che lo vedrà pubblicare un disco IL PADRONE DELLA FESTA (Sony / Universal) e un cofanetto contenente CD Live, DVD Live e contenuti extra, IL PADRONE DELLA FESTA LIVE (Universal / Sony). Settembre 2014 lo vede impegnato in un tour europeo che tocca Londra, Berlino, Parigi, Colonia, Bruxelles, Lussemburgo, Valencia, Madrid, Barcellona. Novembre e Dicembre 2014 sono i mesi del tour italiano nei palazzetti dello sport, che colleziona tutti sold out. Uno spettacolo divertente e originale che mette in mostra caratteristiche di Niccolò nuove per il grande pubblico.

A marzo e aprile 2015 decide di organizzare in autonomia un tour segreto, in solitaria, che gli permette di suonare in piccoli locali italiani che da sempre investono nella musica, facendogli cosi conoscere realtà sotterranee.

