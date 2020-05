Risini “Test sierologici pre screening per le aziende”

Le Linee Guida emanate dalla Regione Umbria raccomandano l’effettuazione di test sierologici pre-screening per le aziende regionali ed io, come Sindaco, invito caldamente i nostri operatori economici, pur considerando l’assoluta discrezionalità di ciascuno, ad eseguirli, poiché pienamente coerenti con il lavoro di prevenzione che abbiamo svolto fino ad oggi nel nostro Comune. Ciò può rappresentare altresì elemento di stimolo e di fiducia nei clienti.

Questa iniziativa, condivisa con i nostri Medici di Medicina Generale, per l’appunto, è volta a tutelare sia la salute generale sia quella personale, del titolare e dei suoi lavoratori, andando ad individuare possibili rischi di contagio con rapidità e nell’eventualità a contenerli prontamente.

Sarà cura degli stessi (MMG), provvedere a chiedere, in caso di positività, l’effettuazione del tampone in tempi strettissimi, io mi impegnerò in tal senso, onde evitare lungaggini che possano andare a scapito dell’attività.

Personalmente sono pienamente consapevole del momento economico estremamente difficile in cui le aziende si trovano e per questo lavorerò, sin da subito, per un rimborso spese per chi sceglierà di effettuarli.

Chiedo la vostra massima collaborazione e partecipazione affinchè la nostra ripresa si svolga in un contesto improntato alla prevenzione e alla salvaguardia della salute pubblica, in linea con le precauzioni messe in atto finora.

Anche l’accordo sindacale, seppur utile è da considerarsi del tutto facoltativo.

Fausto Risini

