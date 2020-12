Peltristo e Tei sul reddito di cittadinanza a Piegaro: “Incrementare i progetti e portarli alla realizzazione”.

(Comunicato stampa)

La Civica di Piegaro, con il Capogruppo Augusto Peltristo ed il Consigliere Gianmaria Tei, ha presentato al Sindaco di Piegaro una mozione che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, per avere delucidazioni sui ritardi relativi all’attivazione dei PUC e l’utilizzo dei percettori di reddito di cittadinanza.

“Visto il decreto legge 4 del 28/01/2019 che istituisce il reddito di cittadinanza – spiega il consigliere Tei, – e considerato che il medesimo decreto introduce il concetto di Progetti di Utilità Collettiva, per cui chi riceve il reddito di cittadinanza deve obbligatoriamente partecipare alla realizzazione dei predetti progetti nel comune di residenza per un minimo di 8 ore settimanali”.

Prosegue il consigliere: “Tenuto conto che al 31/10/2020 il totale dei Nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza assegnati da Inps ai servizi sociali dei Comuni del Trasimeno sono 308 e preso atto che quattro sono i puc approvati dal Comune di Piegaro (attivati dopo la nostra interrogazione) di cui tre inseriti in piattaforma Gepi, con un numero di beneficiari richiesti pari a 9, il tutto comunque al momento solo teoricamente. Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta quanti siano coloro che usufruiscono del reddito di cittadinanza nel Comune di Piegaro e anche quanti e quali progetti di utilità sono stati attivati”.

“La questione sul reddito di cittadinanza – gli fa eco Augusto Peltristo – è molto sentita e di attualità, ad oggi i comuni sono in forte ritardo sui progetti, ed è per questo che abbiamo presentato la Mozione in cui impegna il Sindaco e alla Giunta di Piegaro ad incrementare le proposte di progetti di utilità collettiva, ma soprattutto che tali progetti arrivino a compimento, intensificare i rapporti con il Centro per l’impiego in modo da poter conoscere e quindi utilizzare al meglio le varie figure disponibili e relazionare con scadenze periodiche sullo stato dell’arte dei progetti, sul numero preciso dei beneficiari di rdc e sulle persone realmente utilizzate per i vari progetti”.

Il Capogruppo presenterà tale mozione anche al Consiglio dell’unione dei Comuni del Trasimeno.

