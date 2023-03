Castiglione. Arretrati Tari. Le opposizioni unite contro la Giunta per avere un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza.

( comunicato stampa) Ad un anno dalle elezioni per il nuovo Sindaco, i Consiglieri Francesca Traica, Gianluca Pierini e Pamela Becciolotti per Fratelli d’Italia, Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli per la Lega e il consigliere civico Brancaleoni uniscono le forze contro l’iniziativa della Giunta Duca Burico che ha avviato il recupero degli arretrati TARI a danno dei cittadini castiglionesi.

Spendendo già 15.600 euro per le sole raccomandate, l’amministrazione di centro sinistra ha infatti inviato a quasi 4.000 persone avvisi di pagamento per presunte irregolarità nelle superfici su cui è pagata la tassa della spazzatura, irregolarità individuate da una ignota società cui l’Ente ha affidato l’incarico degli accertamenti mascherandolo come “censimento” delle utenze, un termine innocuo e apparentemente inoffensivo che invece ha nascosto l’accertamento fiscale con difficile possibilità di replica per i cittadini e i tecnici.

Fratelli d’italia, Lega e il consigliere Brancaleoni si sono allora uniti presentando una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale, che per inciso non veniva convocato da oltre tre mesi, con un ordine del giorno condiviso per mettere alle strette la Giunta Duca Burico e affrontare la problematica degli arretrati TARI in una seduta straordinaria e aperta alla cittadinanza dove le nefandezze della maggioranza, che da un lato si autoincensa per i risultati della raccolta differenziata, tutto merito dei cittadini non certo loro, e dall’altro tartassa i Castiglionesi chiedendo sei anni di arretrati, verrà alla luce.

Un’iniziativa politica a tutela dei castiglionesi che dopo le multe per l’errato conferimento dei rifiuti, l’aumento generalizzato delle tariffe spazzatura per tutti, la chiusura ad oltranza della ricicleria alla stazione, si trovano oggi a dover pagare gli arretrati 2017-18 e domani dovranno quelli degli anni successivi.

Brutte notizie quindi per Duca e Burico: l’anno che ci separa dalle elezioni per il nuovo Sindaco sarà ancora più difficile rispetto ai quattro trascorsi grazie ad un opposizione finalmente unita non contro qualcuno, ma per qualcuno: per tutti i castiglionesi!

Il Gruppo Fratelli d’italia

Il Gruppo Lega

Il Consigliere Brancaleoni