Città della Pieve. Ricicleria di Canale: ora è possibile conferire anche toner, vernici, inchiostri, adesivi e resine.

(Comunicato stampa)

Si avvisa la cittadinanza che presso la Ricicleria di Canale è stata attivata la possibilità di conferire anche le seguenti tipologie di rifiuto di origine domestica:

– Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 (contenenti invece sostanze pericolose) – Codice EER 080318;

– Vernici, inchiostri, adesivi e resine – Codici EER 200128 e EER 200127.

Per queste nuove categorie di rifiuti è previsto, per ogni conferimento effettuato, il ritiro di n. 2 (due) pezzi per tipologia.

Ricordiamo che i rifiuti conferibili a Canale sono:

carta, plastica, metallo, ingombranti, verde, legno, vetro, oli vegetali, oli minerali, farmaci, batterie, pile, Raee R1 – R2 – R3 – R4 – R5.

L’orario di apertura, sino al 31 marzo, è il seguente:

mercoledì 9.00 – 12.00

venerdì 15.00 – 18.00

domenica 9.00 – 12.00

Per dubbi o informazioni telefonare al Numero Verde dedicato 800 23 91 95