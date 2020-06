Città della Pieve -Cura del verde comunale : calendario fino al 02 Luglio.

(Comunicato stampa)

I lavori di cura del verde pubblico stanno proseguendo ed il calendario dei prossimi interventi sarà indicativamente* il seguente:

~ 26/06 Ponticelli: via della Chiana, via della Stazione, via di Vittorio, via del Colle;

~ 29/06 Città della Pieve: via Cappuccini, via Caduti del Lavoro, via L. Da Vinci, via Belvedere;

~ 29/06 Città della Pieve: via Turati, via Salvini, via F.lli Cervi, via Corleone, via Corpo Sodo, via Crocifissino, strada comunale Mattatoio, strada Ripavecchia, zona Canale, via Barricate, via Monsignor Barbieri;

~ 30/06 Moiano: via Calvino, via Pavese, via della Pace, via Mazzini, via della Resistenza;

~ 01/07 Moiano: via Matteotti, via Allende, via Giovanni XXIII, via Sacco, via Nenni, via Serafini;

~ 02/07 Po’Bandino: via Abbruzzo, viale Umbria, via Lazio, via Lombardia, via Emilia, via Sardegna, Zona artigianale.

Verranno eseguiti, inoltre, lavori di sistemazione del boschetto di Canale.

*La programmazione potrebbe subire leggere variazioni per avverse condizioni meteo o per fattori di natura organizzativa.

Riguardo a antoniodellaversana