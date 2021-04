(Comunicato stampa)

A Chiusi Città, di fronte al Palazzo Comunale, sono stati inaugurati i nuovi automezzi acquistati dal Comune di Chiusi. Si tratta di una Dacia Duster 4WD (dedicata all’ufficio tecnico), un Piaggio Porter e la nuova spazzatrice CityCat 5006 di ultima generazione. Gli automezzi sono stati acquistati con risorse provenienti interamente dal bilancio comunale per un investimento di oltre 240 mila euro circa. Particolarmente interessanti i dettagli tecnici della nuova spazzatrice che da tutti i punti di vista rappresenta a soluzione ideale per la pulizia delle aree urbane comprese quelle delle frazioni considerata la sua velocità di 80 km/h, ma anche i bassi consumi di carburante e in generale il ridotto impatto ambientale nonché l’alta capacità di carico ovvero 5 mila kg.

“La cura del parco mezzi della nostra città – dichiara il primo cittadino Juri Bettollini – è sempre stato un motivo di attenzione particolare per la nostra amministrazione. Questo perché da tempo abbiamo deciso di non esternalizzare alcuni servizi come le manutenzioni, lo spazzamento delle strade o il taglio del verde, ma di affidarle alla capacità del nostro personale operaio che si è sempre dimostrato pronto, disponibile e altezza della situazione. Proprio per questo motivo è importante garantire la presenza di macchinari adeguati che permettano un lavoro efficiente e rapido. Siamo quindi veramente soddisfatti di aver arricchito il parco automezzi del nostro Comune, che hanno sempre garantito un miglioramento del servizio dato ai nostri cittadini. Anche gli automezzi inaugurati oggi vanno incontro a questa logica e per questo non possiamo che ringraziare anche le aziende che le hanno fornite perché si sono dimostrate propositive a soddisfare le nostre attese e desideri. Un particolare ringraziamento, inoltre, non può essere che fatto al nostro ufficio tecnico, settore lavori pubblici e manutenzione per l’enorme collaborazione mostrata verso la nostra amministrazione consentendoci di raggiungere questo non scontato risultato e al nostro consigliere comunale Mario Cottini che nel corso del mandato ha sempre dedicato grande attenzione e dedizione proprio al tema delle manutenzioni.”

I nuovi automezzi appena acquistati (a breve arriverà un’altra Dacia Duster allestita per la Polizia Municipale) sono stati inaugurati insieme a tutta la flotta di macchinari e strumentazioni acquistati dal Comune di Chiusi negli ultimi cinque anni. Tra questi un “Grillo Climber”, un Miniescavatore Euromach 40QLI, uno scuolabus e un trattore con trincia, lama posteriore e spargisale per un investimento totale di circa 600 mila euro.

