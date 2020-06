Chiusi. 85 copie della Costituzione inviate a domicilio ai neomaggiorenni della città

La Festa della Repubblica a Chiusi, negli ultimi anni, è stata celebrata sempre con iniziative importanti. Nel 2019 la cittadina etrusca è stata, infatti, il fulcro di una tre giorni di dibattiti e confronti su temi quali: il fascismo, la legalità, la giustizia sociale, il diritto di asilo e umanità grazie al programma della seconda edizione della Festa della Costituzione organizzata dall’associazione A.N.P.I. Valdichiana. Nel programma dei festeggiamenti, inoltre, uno dei momenti più importanti e ormai tradizionali da molti anni era la consegna della Costituzione ai ragazzi e alle ragazze neomaggiorenni della città svolta dal Sindaco e dagli Assessori nel corso del suggestivo concerto della Filarmonica Città di Chiusi. A causa della pandemia da Covid-19, in ottemperanza alle prescrizioni di sicurezza che prevedono il divieto di assembramento, tutto questo non potrà avvenire, ma allo stesso tempo la Festa della Repubblica sarà comunque onorata con questo omaggio a tutte le ragazze a ai ragazzi che nel 2020 compiono 18 anni.

“Il Covid-19 – dichiara l’assessore Sara Marchini – ci ha negato la possibilità di ritrovarci in piazza per celebrare le fondamenta della Repubblica Italiana come eravamo abituati a fare. Tuttavia non abbiamo voluto rinunciare alla consegna della Carta Costituzionale ai ragazzi e alle ragazze che si affacciano quest’anno all’età adulta. Anche questo significa festeggiare il 2 giugno perchè avvicinare le giovani generazioni alla Costituzione Italiana significa inviare un messaggio di civismo, di responsabilità e antifascismo.”

Ufficio Comunicazione Comune di Chiusi

Andrea Biagi

