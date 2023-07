Città della Pieve. E’ ripartito il centro estivo Auser

È ripartito per il quinto anno consecutivo il centro estivo per bambine e bambini dai 6 ai 12 anni organizzato dal centro socio culturale Auser l’Ombra del Nocciolo di Città della Pieve. Un “servizio di comunità” che è ormai divenuto un punto di riferimento per le famiglie pievesi. “E questo nonostante la totale assenza di aiuti e sostegno da parte delle istituzioni, amministrazione comunale in primis”, commenta Marcella Binaretti, presidente del centro sociale Auser. “Nonostante ciò, anche quest’anno, grazie all’ottima collaborazione che si è creata con i genitori e grazie alla forza del volontariato Auser – continua Binaretti – siamo in grado di offrire questa esperienza a bambini e famiglie, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 16.00, con l’ausilio di due operatrici la mattina e due il pomeriggio, oltre al supporto dei nostri ‘nonni’ volontari”.

Il centro è partito il 10 luglio e si concluderà il 28 agosto. “La mattina dopo l’accoglienza – spiega ancora Binaretti – i bambini vengono portati fuori, giocano all’aperto, poi fanno colazione e poi rientrano per il pranzo. Nel pomeriggio fanno laboratori incentrati soprattutto sull’ecologia, gli animali, le piante, eccetera. Siamo felici di aver potuto riproporre anche quest’anno il nostro centro estivo – conclude Binaretti – e la soddisfazione delle famiglie coinvolte è il miglior premio per i nostri sforzi”.

comunicato stampa