Pievese, sconfitta amara a Sigillo. Ma i play off sono in tasca. Tavernelle ko.

Pievese, sconfitta amara a Sigillo. Ma i play off sono in tasca....

Dopo quattro minuti di gioco la Pievese era davanti al Sigillo per 2 a 0 con i goal di Belardinelli e di Parretti.Al 36esimo del secondo tempo era ancora in vantaggio, poi negli ultimo minuti con due retti di Giacometti e Lisarelli gli eugubini di mister Di Renzo sono riusciti a rovesciare il risultato che pone così fine alla lunga striscia di risultati utili della squadra del Presidente Rampi.

Ma con la contemporanea sconfitta del Montone sul campo di San Feliciano la Pievese ha conquistato la matematica certezza di fare i play off, coronando con un risultato storico una splendida annata. I risultati delle due ultime giornate, in cui nella prossima riposerà proprio la squadra della Patria di Pietro Vannucci, ci dirà la posizione finale e la prima avversaria.

Ottenuta la promozione il Pierantonio ha mollato ulteriormente e si è visto imporre il pareggio casalingo dal San Secondo impegnato a non retrocedere direttamente. Vincono Pietralunga e Padule. Gli eugubini proprio vincendo in casa del Tavernelle che era passato in vantaggio con un rigore di Cacciamano.

Domenica prossima il match clou sarà disputato a Montone dove arriva il Tavernelle. In quel campo probabilmente si giocherà l’ultimo posto per i play off.