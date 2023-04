Pievese pareggio prezioso a Pietralunga. Pierantonio, Taverenelle e Padule ripartono

Pare che la sosta pasquale non abbia lasciato tare nel motore superoliato della Pievese di questi ultimi tempi. Sul campo della squadra che in questo momento sembrava essere la più in forma e che aveva costretto il Pierantonio incontrastato capolista all’unica sconfitta casalinga, cioè in casa del Pietralunga di mister Guazzolini, la Pievese del Presidente Rampi, ha conquistato un punto prezioso nella sua corsa ai play off ed al miglior piazzamento dietro la capolista.

Ora agli albiceleste di mister Saravalle restano tre partire su quattro, dovendo riposare un turno. Restano le due partite casalinghe con Mantignana e Castel del Piano, nell’ultima, e quella in trasferta con il Sigillo. Tre squadre che vanno prese per il verso giusto ma che sono alla portata di Dongarrà e compagni.

Il Tavernelle avversario diretto per la seconda piazza, dopo lo stop inatteso con il San Secondo, ha ripreso la sua marcia grazie anche all’ennesima doppietta di Cacciamano. Ora ha a disposizione quattro partite. Ma quella con il Montone potrebbe essere quella decisiva per entrambe le squadre. Per il Montone potrebbe essere in gioco l’ultima piazza per i play off, per i gialloverdi il secondo posto in classifica.

Per il resto tutto secondo pronostici. Forse ci sarebbe da segnalare il risultato del quasi spareggio per la salvezza diretta fra Viole e San secondo, che è finito in parità.

