Pierantonio in fuga. Tavernelle secondo. Pievese ko in casa.

Una giornata importante con qualche responso in più per quanto riguarda alcune squadre del girone. Il “Match Clou” che si giocava lungo la Pievaiola fra Castel del Piano e Pierantonio, ha visto prevalere i biancoazzurri umbertidesi, che non solo mantengono quindi, unici, la loro imbattibilità, ma portano a sette lunghezze il vantaggio sulle seconde in classifica, che adesso sono il Tavernelle ed il Montone. La Pievese dopo avere perso l’imbattibilità a Pierantonio, la scorsa settimana ha visto violato per la prima volta il suo campo dalla Pietralunghese. La squadra biancoceleste di mister Saravalle, esce così dalla zona play off, pur essendo nel gruppone di testa l’unica con una partita in più.

Gruppone di testa che dietro la capolista, vede in corsa sette squadre ristrette in tre punti. Ci sarà da divertirsi.