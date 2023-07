Pd Trasimeno “ Smantellano il servizio sanitario pubblico del territorio. Inaccettabile!”

Nel documento del Congresso Intercomunale del Trasimeno e Corciano la Sanità ha un peso importantissimo, è una necessità primaria avere per ogni cittadino del territorio del comprensorio la migliore Sanità pubblica possibile, i migliori servizi per i cittadini, specialmente per le fasce più deboli della popolazione che non deve essere costretta a pagare di tasca propria per accedere a servizi privati, spostarsi dall’altra parte della Regione per le prestazioni sanitarie, avere liste di attesa bloccate, senza speranza di avere una visita.

Infatti, dall’insediamento del centrodestra al governo della Regione, i pur precari livelli di prevenzione e assistenza sanitaria del nostro territorio hanno subito un tracollo evidente e avvertito da tutta la popolazione.

Ad oggi nessuno degli impegni presi dalla Giunta regionale è stato mantenuto, sono diminuiti se non soppressi i servizi attivi e il personale sanitario lavora in condizioni non ottimali.

Mancano medici di base e pediatri,

l’assistenza domiciliare è sempre più difficile da attuare in base alle esigenze in aumento,

il recupero delle liste di attesa delle prestazioni erogate nella sanità pubblica arranca senza mai raggiungere l’obiettivo, addirittura il piano di recupero delle stesse prevede il recupero dandone in gestione il 70% alle strutture di sanità privata accreditata, ed è totalmente insufficiente.

Si cura chi puo’, contro il principio sancito dall’art. 32 della Costituzione della Repubblica

Italiana che “tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”

Per questo, il Partito Democratico del Trasimeno da tempo ha intrapreso azioni di denuncia dello stato della Sanità territoriale pubblica e di sensibilizzazione della popolazione su queste tematiche che riguardano, senza esclusione alcuna, tutti i 9 comuni della Federazione, Castiglione del Lago, Paciano, Piegaro, Panicale, Tuoro, Città della Pieve, Passignano, Corciano e Magione.

Queste le nostre proposte per la difesa e lo sviluppo della sanità pubblica territoriale del Trasimeno:

1) Mantenimento del Polo Ospedaliero di Castiglione del lago, sviluppando la specialistica in modo che diventi punto di riferimento per tutta la Regione, potenziando le unità di personale e il Pronto Soccorso, punto di riferimento di primo soccorso per il territorio del Trasimeno e per i turisti, soprattutto nel periodo estivo.

Si chiede che i lavori vengano terminati con cura ed immediatezza

2) La Casa di Comunità di Città della Pieve recentemente inaugurata va dotata di personale e medici, in modo che possa svolgere pienamente le funzioni per cui è stata istituita.

Al pari di questa si chiede l’attuazione di quando previsto dal PNNR per Magione, Tavernelle e Corciano, ossia la messa in servizio delle case di comunità hub e spoke previste con l’aumento di personale pari alle esigenze dei cittadini e con il.potenziamento e il ripristino deilgli ambulatori specialistici necessari

3) Si chiede con forza data la necessità dovuta alla presenza di una forte componente di popolazione anziana affetta da malattie neurologiche di decadimento cognitivo in aumento la creazione di un centro diurno per Alzheimer nel territorio del Trasimeno

4) il Cori di Passignano deve tornare ad essere punto di eccellenza per la riabilitazione, con incremento del personale e di medici, per sopperire alle molteplici esigenze sia del Trasimeno che dell’Umbria

5) soprattutto nel periodo estivo ma anche durante l’anno si registra nel Trasimeno la carenza di medici di continuità assistenziale ( guardia medica) e alcuni dei punti previsti restano chiusi creando così mancanza di assistenza ai cittadini

6) Dopo la pandemia sono aumentati i disturbi dell’età evolutiva, con un considerevole aumento di domanda di assistenza specifica per i minori: ad oggi i pensionamenti non sono stati reintegrati e mancano medici ed assistenti sociali a cui poter fare riferimento

Il PD Trasimeno inizierà una campagna di sostegno a queste tesi con incontri e iniziative

Il Segretario

Stefano Vinti