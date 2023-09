Netta sconfitta della Pievese. Pareggiano Tavernelle e Castiglione in Eccellenza

In Promozione c’era uno scontro al vertice in programma, anche se dopo solo due partite. Quello fra una della tante società di Perugia, la Nuova Alba di San Martino i Campo e la Pievese. La partita si è giocata sul sintetico di Pontevalleceppi e purtroppo per gli albiceleste di mister Moscatello non c’è stata storia. Già nei primo minuti i biancoverdi di mister Tempesta hanno imposto il loro gioco e si sono portati sul 2 a 0. Nel secondo tempo è stato Montagnoli, per la Pievese a siglare il goal della bandiera in una partita che si è conclusa con un netto 5 a 1 a favore della nuova capolista che adesso guida solitaria la classifica. Nulla di drammatico per la squadra del presidente Rampi, si tratta di far tesoro anche di questa partita e di proseguire il bel cammino dell’inizio di questo campionato.

Dietro la Nuova Alba cominciano a farsi largo quelle che saranno le altre probabili protagoniste del campionato. Il Castel dl Piano che a vinto sul campo del Padule e la Pontevecchio cha invece ha piegato di misura sul suo campo il Ventinella.

In Eccellenza da registrare i due pareggi delle squadre locali che collocano Tavernelle e Castiglione al centro di una classifica naturalmente ancora corta. I gialloverdi della Valnestore sonio andati a prendersi un prezioso punto a Santa Maria degli Angeli, mentre i biancorossi lacustri hanno pareggiato in casa con il Pontevalleceppi.

In testa alla classifica dell’Eccellenza Umbra ora c’è una coppia formata dal Massa Martana e dalla Fulgens di Foligno.