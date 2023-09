Castiglione Futura (IV-Azione-CiviciX) “Serve una visione innovativa per il turismo nel Trasimeno”

(comunicato stampa) I dati recentemente pubblicati dalla Regione Umbria relativi all’afflusso turistico nei primi sette mesi dell’anno hanno fatto suonare un campanello d’allarme al Trasimeno. Nonostante le eccezionali bellezze naturali e le ricchezze che il nostro territorio offre, è ormai evidente che il settore turistico locale richieda una profonda ristrutturazione. In risposta a questa sfida, Castiglione Futura è lieta di presentare una proposta ambiziosa, destinata ad essere inclusa nel programma elettorale del 2024, finalizzata allo sviluppo di una strategia turistica innovativa, articolata in tre pilastri fondamentali: informazione, accoglienza e promozione.

Informazione: È indiscutibile che i turisti che scelgono di visitare il Trasimeno si affidino sempre più ai canali digitali e alle fonti tradizionali per ottenere informazioni dettagliate. Cercano una vasta gamma di dati, che spaziano dall’offerta di alloggio e ristorazione ai costi medi associati, ma anche percorsi culturali e naturalistici, opportunità di ciclismo e trekking, attività sul lago, servizi di noleggio veicoli, opzioni per la balneazione, sport praticabili, indicazioni sulla sicurezza, scoperte enogastronomiche e visite alle aziende locali. Il nostro territorio è in grado di soddisfare tutte queste esigenze, ma la ricerca di informazioni completa su questi servizi può risultare frustrante. Il Trasimeno offre ancora un’informazione frammentata, spesso lacunosa o poco chiara, distribuita in modo disorganizzato dalle singole attività. Nel contesto globale, l’informazione deve essere completa e facilmente accessibile: quando un turista sceglie Castiglione del Lago e il Trasimeno, deve poter trovare un’unica piattaforma online che fornisca risposte chiare e dettagliate alle domande sopra elencate.

Promozione: Per quanto riguarda l’Umbria, una promozione generale a livello regionale attraverso i media tradizionali e le partecipazioni a fiere turistiche non è più sufficiente per ottenere risultati soddisfacenti. L’Umbria è un gioiello di dimensioni contenute, ma è caratterizzata da una notevole diversità di territori, spesso poco conosciuti a livello internazionale. Pertanto, è fondamentale sviluppare una strategia promozionale articolata che valorizzi queste diversità e si rivolga a organizzazioni, club e centri culturali in tutto il mondo, coinvolgendo passioni ed interessi diversi, come il trekking, il ciclismo, la natura e l’arte. Inoltre, dobbiamo collaborare con le regioni confinanti per promuovere le risorse dell’Umbria, grazie agli avanzamenti nella rete viaria che consentono un facile accesso a luoghi come il Conero nelle Marche e l’arcipelago toscano.

Accoglienza: L’accoglienza è il cuore pulsante di un’esperienza turistica di successo. Questo non riguarda solo il sorriso caloroso, ma è il risultato di una sensibilità profonda e di una politica attiva che deve coinvolgere tutti i cittadini e le attività locali. Oggi, il turista contemporaneo giudica l’atteggiamento delle persone non solo quando chiede una semplice informazione per strada, ma anche quando entra in un negozio o cerca un servizio. Una città che ambisce a diventare una destinazione turistica di riferimento deve quindi pianificare attentamente lo sviluppo di una cultura accogliente, promuovendo attivamente lo scambio culturale tra i suoi abitanti e i visitatori che scelgono di esplorare e soggiornare nel territorio del Trasimeno.

In sintesi, Castiglione Futura ritiene che queste proposte possano contribuire a trasformare il settore turistico del Lago Trasimeno, creando opportunità economiche e culturali per il nostro amato territorio.