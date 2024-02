Mi ha telefonato don Oscar…

Ero appena rientrato dalla inaugurazione del Belvedere intitolato a Don Oscar, il nostro Donò, mi stavo rifocillando con qualcosa di caldo dopo il vento freddo “sorbettato”nel paio d’ore di durata della cerimonia, quando sento squillare il telefono e vedo sul display la comunicazione “nome e luogo sconosciuto”. Rispondo alla chiamata e sento, quasi tramortito dalla sorpresa, quella splendida, elegante, accattivante voce che aveva il nostro “prete costruttore”.

“Caro Gianni ringrazio te per tutti. Ringrazia tutti quei ragazzi, ringrazio il Sindaco e don Giordano. Ma una cosa te le devo dire, anzi ve la devo dire. A te come Terziere, al Sindaco, al nuovo Parroco cui auguro tutto il bene. Voglio dire che se mi volete davvero bene, c’è un grande regalo, un regalo vero che mi farebbe tanto piacere ricevere e avere da voi. Rifate quelle facciate della Chiesa mia e nostra. Quella Chiesa che ha avuto vita facile nella sua storia. Ridategli una sistemata che non è decorosa a vedersi così ridotta. Ora poi dovrebbero arrivare i soldini del Giubileo, datevi da fare, che la Provvidenza vi aiuterà.”

Non ho fatto in tempo a rispondere, a provare a giustificare qualcosa. La comunicazione se ne era andata ed il numero da richiamare non c’era. Ma era tutto vero e sacrosanto quello che avevo sentito. Ho pensato allora si segnalare a tutti questa telefonata. Perché ho la netta impressione che se non faremo qualcosa, chi può qualcosa fare, il telefono squillerà di nuovo. Perckè Donò era un tipo tignoso. (g.f)