M5s. Città della Pieve. ” Non faremo alleanze alle prossime elezioni comunali.”

(comunicato stampa) Nel 2019 le opposizioni alla giunta Scricciolo si riunirono ad un tavolo per provare a dare una scossa all’appiattimento dell’amministrazione in cui versava la città.

È nato così il sostegno alla lista civica “LIBERAMENTE“ che ha portato Fausto Risini ad essere eletto sindaco. Il M5s a Città della Pieve contribuì fattivamente alla stesura del pogramma di quella lista, anche indicando candidature condivise.

Dopo 5 anni lo scenario è cambiato. Il M5s a livello nazionale si è dato un preciso delineamento politico in un campo progressista, dandosi una propria organizzazione territoriale con regole precise, regole che non c’erano nel 2019 e che non consentono alleanze con liste che hanno contiguità con le destre o con Italia Viva.

Pur riconoscendo all’attuale amministrazione una gestione collaborativa e in totale autonomia rispetto ad ingerenze esterne, l’impegno profuso dal Sindaco, i risultati positivi raggiunti e i progetti interessanti che vuole portare avanti, alla luce dell’attuale collocazione politica del M5s, non ci potrà essere né un’alleanza, né un appoggio esterno con la lista civica Liberamente.

Allo stesso modo pur avendo aperto a un confronto nell’area progressista e tentato di avviare un dialogo con il PD pievese non abbiamo riscontrato i presupposti per costruire un fronte comune. Riteniamo che siano stati sbagliati tempi , modi e contenuti. Sono venute meno le più elementari condizioni di collaborazione come la scelta condivisa del candidato sindaco che dovrebbe essere espressione di una colazione.

Non ci sono stati i tempi e la volontà di lavorare su un programma dettagliato e condiviso se non su pure e semplici auspici su macro obbiettivi su le cui intenzioni nessuno sarebbe contrario. Nella bozza del suddetto e non condiviso programma il m5s a Città della pieve avrebbe dovuto rinunciare alla battaglia sul nostro presidio ospedaliero, avremmo dovuto accettare la chiusura imposta dalla giunta Marini e perseguita dalla giunta Tesei.

Per queste ragioni il M5s a Città della Pieve non farà alleanze con le liste che si presenteranno alle prossime elezioni comunali.

A riveder le stelle…