Lucia Fatichenti “ Ho deciso di proporre la mia candidatura come Sindaco di Città della Pieve”

Riportiamo un post pubblicato sulla pagina fb di Lucia Fatichenti.

Carissimi,

ho deciso di proporre la mia candidatura come Sindaco di Città della Pieve alle prossime elezioni amministrative.

In realtà credo che questo annuncio non sorprenderà quasi nessuno, immagino infatti che sia noto a molti di voi che sto già lavorando – ormai da mesi – insieme ad un gruppo di persone che ha deciso di sostenermi per costruire una lista civica con un’idea ben chiara di indirizzo che non escluda nessuno, anzi, sia aperta a tutti coloro che vogliono sostenere il nostro progetto: singoli cittadini, associazioni sociali e culturali, partiti politici.

Proprio per questo, nelle prossime settimane formeremo un comitato elettorale aperto a chiunque voglia dare un contributo per realizzare un programma scritto insieme, che parta dal sociale, dall’economia – con grande attenzione ad una realtà produttiva e commerciale locale che si è sempre resa attiva e partecipe, e che ha dimostrato soprattutto negli ultimi anni di essere la vera ricchezza di questo territorio – dalla riqualificazione urbana e ambientale. Naturalmente porremo attenzione ad agevolare il più possibile un percorso culturale di alto livello e strutturato in maniera intelligente per costruire un’attrattività turistica che dovrà dipanarsi lungo tutto l’arco temporale dell’anno.

Vogliamo formare una squadra intorno ad un gruppo di nomi nuovi, che non fanno parte di un percorso ancorato al passato, scelti esclusivamente in base alle competenze e non per interessi o appartenenza politica.

Sono conscia che sarà un lavoro impegnativo ma so che insieme potremo rendere Città della Pieve sempre più centrale in un contesto ampio come quello dell’intera area del Trasimeno e allo stesso tempo concentrarci su un punto fermo fondamentale: dare la priorità ai cittadini pievesi.