Le Consigliere di Parità dei dieci Comuni della Valdichiana Senese dicono “NO” alla violenza contro le donne

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 25 novembre 2023

Il cartellone del Servizio Associato Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, iniziato lo scorso 11 novembre, termina il prossimo 10 dicembre 2023

Promosso dall’Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana le delegate alle Pari opportunità incontrano studenti e studentesse a Montepulciano

Le dieci Consigliere di Parità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda) incontreranno gli studenti e le studentesse dell’Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana di Montepulciano sabato 25 novembre alle ore 10:30, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, per recitare alcuni brani tratti dal monologo “Il nome potete metterlo voi” di Mauro Monni, un’opera di difficile interpretazione ricca di contenuti, simbolismi, riferimenti mai banali che pone al centro il contrasto alla violenza di genere. L’evento è organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana, di cui il prof. Sergio Marro ne è il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Servizio associato Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, presieduto da Orietta Parretti, Consigliera con delega alle Pari Opportunità del Comune di San Casciano dei Bagni.

Nelle cinque settimane, dall’11 novembre al 10 dicembre 2023, enti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni culturali, del volontariato, sportive e di categoria, insieme ai cittadini e alle cittadine volontari, attraverso molteplici eventi, continuano a dire “NO” alla violenza contro le donne. Una voce corale per “gridare”, ancora una volta, per un futuro diverso, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre). Le iniziative, promosse dal Servizio Associato Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, sono realizzate in collaborazione con le delegate alle Pari Opportunità dei dieci Comuni della Valdichiana Senese e l’Associazione Amica Donna.

Il programma dal 25 novembre al 10 dicembre 2023

Sabato 25 novembre alle ore 10:30 a Montepulciano presso Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne le delegate alle Pari opportunità dei dieci comuni della Valdichiana Senese reciteranno alcuni brani tratti dal monologo “Il nome potete metterlo voi” di Mauro Monni; alle ore 15:30 a Chiusi presso il Pala Fuccelli, in Via Poggio Gallina 39, Incontro & Pratica “Sicurezza Donna… non solo difesa personale” dibattito e lezione pratica sulla difesa e sicurezza personale a cura del gruppo MGA Donna Umbria e dell’ Associazione sportiva Dojo Sakura Discipline Orientali ASD; alle ore 15:30 a Montepulciano presso la Sala Polivalente Ex- Macelli convegno organizzato da Spi Cgil Montepulciano, Chianciano Terme, Pienza e Auser con il coordinamento del Comune di Montepulciano “Il Diritto di essere donna”, Libera di scegliere e di agire; alle ore 16:00 a Torrita di Siena presso “Casa della Cultura” Via A. Grandi serata di sensibilizzazione contro la violenza alle donne “Il sangue si DONA, non si versa” organizzata dall’AVIS Comunale; alle ore 21:00 a Pienza presso il Teatrino di Don Giotto spettacolo teatrale “Barbablù blu blu” a cura di Cristiana Ciacci con i giovani di Pienza; alle ore 21:00 a Trequanda presso Sala Polivalente in Via Taverne 16, spettacolo teatrale dei Doc&Pride “Scarpe Rosso Sangue”; alle ore 21:30 a Sarteano presso Teatro degli Arrischianti spettacolo teatrale “Non è normale” Stand-up Drama di Emanuela Castiglionesi per la regia di Ira Moering.

Domenica 26 novembre alle ore 11:00 a San Casciano dei Bagni in località Ponte al Rigo inaugurazione panchina rossa; alle ore 17:00 a Chiusi in Via Leonardo da Vinci, 20 letture e live painting presso Jack-Pop up creativo a cura di Gec Gruppo Effetti Collaterali in collaborazione con la Biblioteca comunale Ottiero Ottieri ed il circolo LaAV di Chiusi; alle ore 18:00 a Chianciano Terme, presso il Palamontepaschi concerto di musica comico-classica di The Quartetto Euphoria a cura dell’Associazione Amica Donna (a pagamento in quanto organizzato dall’Associazione); alle ore 21:00 a Pienza presso il Teatrino di Don Giotto spettacolo teatrale “Barbablù blu blu” a cura di Cristiana Ciacci con i giovani di Pienza; alle ore 21:00 a Cetona presso Sala SS Annunziata, Piazza Garibaldi, spettacolo teatrale “Non è normale” Stand-up Drama di Emanuela Castiglionesi per la regia di Ira Moering.

Sabato 2 dicembre alle ore 16:00 a Chiusi Stazione presso la sede della Cgil dibattito “La forza delle donne” iniziativa a cura di AUSER di Chiusi Stazione in collaborazione con Cgil e Associazione “L’Aurora”. Domenica 10 dicembre alle ore 17:30 a Montepulciano presso la “Sala Falcone e Borsellino”, Fondazione Cantiere Internazionale D’Arte Palazzo Ex Tribunale incontro tra letteratura, musica, danza e pittura “Sommerse e salvate”, come l’arte aiuta le donne a uscire dalla violenza, a cura della Biblioteca comunale e Archivio storico “Piero Calamandrei” di Montepulciano.

Tutte le iniziative sono ad ingresso libero, salvo l’evento a Chianciano Terme del 26 novembre alle ore 18:00 a cura dell’Associazione Amica Donna.

I centri storici con i loro palazzi, monumenti e fontane sono illuminati di rosso come simbolo di un futuro senza violenza di genere. Le biblioteche di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano e Sinalunga si tingono di rosso con consultazione e presentazione di libri collegati al tema della violenza contro le donne. I palazzi comunali sono ornati di rosso con drappi, scarpe e fiocchi, come simbolo condiviso contro la violenza di genere. “Posto occupato” a Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda; a Torrita di Siena oltre ai luoghi pubblici anche i pubblici esercizi hanno aderito all’iniziativa del “posto occupato” e a Montepulciano ha aderito la Biblioteca comunale e l’Archivio storico “Pietro Calamandrei”.

La dichiarazione

Orietta Parretti – L’impegno dei dieci Comuni e di tante associazioni e istituzioni del territorio della Valdichiana Senese impone confronti ad ogni livello della nostra società, purtroppo ancora pervasa, da episodi inaccettabili di violenza, verbale, economica e fisica. Il tentativo di prevaricazione sulla donna rappresenta un fallimento sociale che prende origine da una visione distorta dei rapporti tra uomo e donna. La scuola costituisce un luogo privilegiato per l’incontro tra adolescenti, maschi e femmine di diversa provenienza etnica-socio-culturale, e può risultare importante per superare la visione stereotipata che spesso c’è dietro questo tema. Quest’anno, grazie alla sensibilità delle istituzioni scolastiche, dialogheremo con gli studenti e le studentesse; il nostro piccolo contributo nell’ecosistema scolastico, muove dalla volontà di perseguire il rispetto reciproco. I frammenti del monologo, dalla forte valenza educativa, è dedicato a tutte le donne e ragazze e alla parità di genere; è un forte messaggio contro ogni forma di violenza, che insegna il rispetto della persona, concetto fondante di una società non violenta. Ringrazio tutte le Amministrazioni comunali che con le loro delegate dimostrano sempre grande sensibilità su questa tematica e che sostengono il grande lavoro delle volontarie dell’Associazione Amica Donna e dello Sportello di ascolto del territorio, entrambe attive nel contrasto al fenomeno della violenza contro le donne e di genere, sempre pronte ai aiutare chi è in difficoltà.

Da sapere: il gesto per segnalare quando ci troviamo in pericolo

Impara, in caso di bisogno, il gesto per segnalare quando ci troviamo in pericolo in pubblico. Mostra la mano con il pollice piegato sul palmo e chiudi le altre quattro dita come un pugno. Si può fare una sola volta, oppure ripeterlo per il tempo necessario ad attirare l’attenzione. In tutti i casi è un segnale di aiuto, un modo per chiedere assistenza e comunicare di essere vittime di abusi domestici o violenza da parte del marito, fidanzato o partner che in quel momento è vicino. È un gesto silenzioso e discreto contro la violenza di genere che tutti dobbiamo conoscere.

Gli Sportelli Pari Opportunità della Valdichiana Senese

Questi gli Sportelli Pari Opportunità ad oggi attivi: a Montepulciano presso l’Ex Palazzo di Giustizia in Via di Voltaia nel Corso, 57 (piano terra), telefono 0578712418, aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; a Sinalunga presso il Palazzo Comunale di Sinalunga in Piazza Garibaldi, 43, telefono 057763511, aperto giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00; a Sarteano presso il Comune di Sarteano in Corso Garibaldi 7, telefono 0578269259 aperto il martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00. A Chiusi presso Biblioteca comunale “Ottiero Ottieri” in Piazza Vittorio Veneto 6, telefono:0578 223643, aperto lunedì e mercoledì (1° e 4° del mese) dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Per scrivere una e-mail: cpo@unionecomuni.valdichiana.si.it. Per emergenze cellulare numero: 3392924508.

Link utili:

Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e Sportelli di ascolto nel territorio: https://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/uffici-e-servizi/uffici-e-servizi-associati/area-amministrativa/2-generale/142-pari-opportunita

Associazione Amica Donna (Ascolto e accoglienza a donne vittime di violenza): https://www.associazioneamicadonna.it/