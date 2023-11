Chiusi. Nuova illuminazione a led per lo stadio “Frullini”

(comunicato stampa) 70 mila euro da fondi PNRR per l’efficientamento energetico dell’ impianto di illuminazione dello stadio comunale

Terminati i lavori di riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione dell’intero impianto sportivo “Fabio Frullini” che hanno permesso la sostituzione dei tutti i vecchi fari ormai obsoleti e non più efficienti con i nuovi corpi illuminati a led in tutto l’impianto sportivo. I lavori non hanno riguardato soltanto i due campi sportivi ma anche la sostituzione di tutte le lampade esistenti con plafoniere LED, installate all’interno dei locali spogliatoi, magazzini, segreteria e centrale termica ma soprattutto nella zona tribuna per illuminare le aree spettatori durante le manifestazioni sportive.

L’intervento appena terminato è stato finanziato con fondi proveniente dal PNRR per un importo totale di 70.000 euro, oltre a sanare e migliorare il livello illuminotecnico dei due campi sportivi e della struttura nel suo complesso, ha determinato anche un impatto importante dal punto di vista della manutenzione e del risparmio energetico in quanto, nonostante il numero dei corpi illuminanti sia stato implementato, si raggiunge un risparmio di circa 15.000 kWh annui equivalenti a circa il 33%. E’ stata anche l’occasione per operare una manutenzione delle torri faro in collaborazione con la Polisportiva.

“E’ un intervento importante quello che abbiamo appena terminato – dichiara il Sindaco Sonnini – che oltre a garantire una migliore visibilità notturna durante le attività sportive e quindi una maggiore sicurezza per gli atleti, servirà anche ad avere un notevole risparmio energetico con bollette meno care per la ASD Nuova Società Polisportiva Chiusi che gestisce l’impianto. Questo investimento va nell’ottica di una particolare attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti degli impianti sportivi e delle società che ne usufruiscono, in questo caso specifico legate al calcio dove si contano 3 squadre ed un settore giovanile per un totale di circa 270 tesserati. Tutte società che stanno svolgendo un egregio lavoro nel nostro comune. Attenzione allo sport dunque, in questi giorni è in corso il montaggio della nuova tribuna all’Estraforum, a cui si lega anche il bando dedicato alle famiglie per il sostegno della pratica sportiva con il quale abbiamo destinato 8000 euro di risorse di bilancio. Tutto questo a testimonianza dell’impegno e dell’ottimo lavoro svolto dagli uffici comunali”.

Fabio Nofroni

Responsabile Comunicazione

Comune di Chiusi