La Giornata della Donna a Città della Pieve. Tutte le iniziative.

(Cittadino e Provincia) “Città della Pieve ritiene fondamentale continuare a offrire spunti di riflessione in occasione della Giornata internazionale della donna. È importante sia per ricordare i traguardi che le donne hanno ottenuto nel corso della storia e in particolare nel ’900, sia per fare il punto sulla strada, lunga, ancora da percorrere. Per questo motivo, le iniziative in calendario non si limiteranno ad un’unica giornata ma riguarderanno tutto il mese di marzo. E non per celebrare, ma per continuare ad annodare fili e trame affinché questa data non perda significato e continui a produrre interrogativi e lucide analisi sulla condizione della vita delle donne, non solo in Italia”.

Queste le motivazioni alla base del calendario di iniziative per l’8 marzo dell’Amministrazione Comunale di Città della Pieve e della Biblioteca Comunale “Francesco Melosio”.

A dare il via agli appuntamenti presso la Sala lettura della Biblioteca Comunale “Francesco Melosio” sarà, venerdì 1 marzo alle ore 16:30, la presentazione del libro “Madame Clicquot. Lo champagne sono io” di Adriana Assini.

Il calendario proseguirà poi venerdì 8 marzo, alle ore 17:45, con la proiezione del documentario “Regine di quadri: Maria Bellonci e Isabella d’Este, le due donne del Rinascimento italiano” di Anna Testa.

A chiudere il programma di iniziative dedicate alla Giornata internazionale della donna, venerdì 22 marzo alle ore 16:30, si terrà infine la presentazione del libro “Donne caparbie: Italiane che hanno cambiato il mondo” di Maura Zamola.