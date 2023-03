Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi. Nuovo CdA e Gannetto Marchettini nuovo presidente.

(comunicato stampa) Si è insediato ieri, giovedì 30 marzo, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orizzonti d’Arte. Dopo le nomine del Sindaco, non più Presidente della Fondazione, e dei soci sostenitori, è stato eletto Presidente all’unanimità Giannetto Marchettini, 58enne imprenditore con incarichi e ruoli significativi nel settore edile ed industriale. Da anni attivo all’interno della Fondazione con ruoli di Consigliere prima e Vice Presidente nell’ultimo mandato, nonché Presidente dell’Accademia Nazionale di Siena Jazz fino a Gennaio 2023. Da sempre grande appassionato di musica e teatro.

Vice Presidente eletta Maria Pace Ottieri, nome conosciuto alla Città di Chiusi, profilo di alto livello culturale da sempre nel campo dell’editoria.

Gli altri consiglieri di nomina comunale sono Paola Petraccelli e Simone Agostinelli, Simone Tiezzi nominato dai Soci Sostenitori della Fondazione Orizzonti d’Arte.

Il Cda ha nominato la nuova direttrice Generale, Lucia Marcucci, anch’essa profonda conoscitrice della Fondazione Orizzonti, membro del CdA negli ultimi tre anni.

Si apre così una nuova stagione che vede il CdA subito operativo per l’organizzazione della Ventunesima edizione del Festival Orizzonti che si svolgerà nel mese di agosto.

“Sono orgoglioso di ricoprire il ruolo di Presidente che il nuovo CdA ha voluto attribuirmi – commenta Giannetto Marchettini. – Ho vissuto gli ultimi anni come Vice Presidente vedendo la crescita continua che la Fondazione ha avuto in ambito formativo sia con i corsi di Teatro che con la nascita della scuola di Musica Aulos. La stagione Teatrale ha visto negli anni nomi di spessore che sono venuti ad esibirsi al Teatro Mascagni, così come il Festival Orizzonti ha portato in scena spettacoli di alto valore artistico richiamando spettatori da tutto il territorio limitrofo. Siamo già all’opera per l’organizzazione estiva del nuovo Festival e stiamo progettando attività culturali e formative per il futuro che possano portare valore aggiunto alla fondazione e a tutto il tessuto sociale”.

“E’ stato un anno importante – dichiara il Sindaco Gianluca Sonnini – quello che ho vissuto da Presidente della Fondazione. In questi 12 mesi abbiamo festeggiato i 10 anni dalla nascita della Fondazione Orizzonti e ben 20 anni dalla creazione del Festival. Il Festival Orizzonti condotto dal nuovo Direttore Artistico Marco Brinzi, ha portato elementi di novità creando un gruppo di lavoro coeso e collaborativo. Il tutto unito alla presentazione di spettacoli di assoluto valore. La stagione teatrale invernale si è confermata appuntamento fisso per il territorio con presenze importanti all’interno del Mascagni, 19 spettacoli, con oltre 3mila spettatori.

La Fondazione Orizzonti riveste un ruolo importante anche nella promozione dell’attività formativa svolta a scuola con le primarie di primo e secondo grado e con i percorsi formativi dei ‘Teatri di Stagione’.

La cultura teatrale rappresenta un aspetto importante per la nostra comunità, anche per questo motivo è stato scelto di ampliare l’offerta formativa guardando anche alla cultura musicale con la nascita della Scuola di Musica ‘AULOS’; primo risultato ottenuto è stato raddoppiare le iscrizioni rispetto all’anno precedente.

La Fondazione Orizzonti potrà contare anche su un Teatro Mascagni rinnovato, visti i lavori in corso finanziati con fondi PNRR.

Mi preme sottolineare che anche se per statuto non sarò più il Presidente della Fondazione, sarò sempre presente e vicino alla vita ed alla crescita della Fondazione.

Ringrazio il CdA uscente, Giannetto Marchettini, Lucia Marcucci e il recentemente scomparso Marco Fè e il direttore Generale Fulvio Benicchi per il lavoro compiuto in questi anni particolari per la disponibilità a prorogare il proprio incarico in attesa della modifica statutaria e delle nuove nomine.

Mi preme ricordare in particolare Marco Fè che si è sempre speso per la cultura della nostra città e ha ricoperto con grande entusiasmo e passione il ruolo di consigliere. Un ringraziamento particolare inoltre va ai dipendenti della Fondazione.

Comune di Chiusi

Fabio Nofroni

Responsabile Comunicazione