Valerio Bittarello. Una prima ricognizione sulle opere.

Valerio Bittarello, (1951-2023), non è stato soltanto un carissimo amico, mio testimone di nozze irreperibile nel giorno stabilito. Valerio è stato sicuramente uno degli intellettuali più importanti che Città della Pieve ha avuto la fortuna di far nascere ed operare nella sua storia. In particolare in quella del secondo novecanto e primi anni del duemila. Se Città della Pieve si distingue da altri paesi della zona, per assetto artistico, urbanistico ed architettonico, per cura del centro storico, per iniziative di qualità legate a questo patrimonio, questo lo si deve per buona parte alla sua iniziativa, insieme ovviamente agli amministratori con cui ha lavorato, in particolare dal 1980 al 2000.

E’ un intellettuale che merita di essere studiato. Come storico a tutto tondo del nostro paese e come storico dell’arte formatosi in una delle facoltà ed università più prestigiose d’Italia e quindi del mondo, quella di Firenze, sotto la guida di Guglielma (Mina) Gregori, accademica dei Lincei, allieva del grande Longhi. Ma anche come promotore culturale del nostro paese e della “Terra di Mezzo”, idea cui era molto affezionato, anche per la sua fiorentinità di adozione.

Va studiato per la lezione ancora fertile che ci lascia. E’ importante che a questa opera contribuiscano tutti coloro che possono essere interessati. Gli amici, le istituzioni, l’Ente Palio, il mondo della scuola. Ci può essere spazio per tutti, superando il mondo delle “parrocchiette” che tanto, a ragione, detestava.

Questo che segue è un primo contributo che forniamo a questa operazione. E’ un primo e sicuramente incompleto elenco delle opere e dei lavori di Valerio. Alcuni sono contenuti in delle pubblicazioni. Altri sono scritti sparsi. E’ su questo secondo campo che probabilmente ci può essere ulteriore spazio di ricerca.

Gianni Fanfano

LIBRI E SCRITTI VALERIO

V. Bittarello, La Rocca di Città della Pieve, Roma, 1986

V. Bittarello, Omaggio a Pietro Saracini, Città della Pieve, 1991

V. Bittarello, Guida di Città della Pieve, Città d’Arte, Città della Pieve, 1994

V. Bittarello, Filiberto Cappannini, un maestro della tradizione decorativa italiana, Città della Pieve, 1994

V. Bittarello – S. Catena, Città della Pieve in “Immagini dell’Umbria tra ‘800 e ‘900” con saggio sulla fotografia di Cristiana Palma, Perugia, 1995

V. Bittarello – F. Dufour, Città della Pieve, Città d’Arte, Perugia, 2007

V. Bittarello, Lo sviluppo di Città della Pieve, snodo tra la Via dell’Alpe di Serra e la Francigena in “Le Confraternite nella società di Città della Pieve dal Medioevo ad oggi”, Città della Pieve, 2007

ALTRI SCRITTI

1.2003. Gli archivi civili ed ecclesiastici: un patrimonio da valorizzare

Il Palazzo Della Corgna a Città della Pieve. Maestà e crisi della forma nel Cinquecento italiano

E’ di Lorenzo ed Ambrogio Maitani la Rocca di Città della Pieve

Notizie storiche su Po’Bandino

Le Terre del Perugino

Gjergi Kommino. Un poeta linguista albanese

L’Aquila pievese

Città della Pieve e il percorso artistico del Perugino

Il Trasimeno e la Media Valle del Tevere.

Quadro storico di Città della Pieve dalle origini all’Unità d’Italia

La “Dualità” umbra

“Città della Pieve restaura.” Per la valorizzazione del patrimonio culturale di Città della Pieve. Primi 2000

Da Siena una proposta per il Palio dei Terzieri: la giostra del Toro (1992)

I palazzi pievesi

Perugino: quei paesaggi come firma d’autore. (primapagina 2004)

Itinerari rinascimentali:la civiltà artistica dei Della Corgna

Scritti sul restauro dell’Adorazione dei magi del 1984

Ricerche sullo zafferano

Lettera programmatica all’assessore Abbondanza.primi anni 80

Arte e storia nel Trasimeno

Ritrovamenti etruschi a Città della Pieve. 2015

Manoscritti

In occasione del Giubileo