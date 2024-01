FdI, Lega, FI “Passo in avanti per la sanità di Castiglione del Lago e del Trasimeno”

FdI, Lega, FI “Passo in avanti per la sanità di Castiglione del...

(comunicato stampa) “Offrire un servizio sanitario sempre più efficiente, capillare e di alta qualità a Castiglione del Lago e nella zona del Trasimeno, per rispondere alle esigenze dei cittadini e del territorio: va in questa direzione l’Atto di riorganizzazione della rete Ospedaliera Regionale definito dalla Giunta Tesei a seguito del parere positivo espresso dal Ministero della Salute alla proposta trasmessa dalla Direzione Sanità umbra”. Grande soddisfazione è stata espressa dai consiglieri comunali di Castiglione del Lago. Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli della Lega, Francesca Traica, Gianluca Pierini, Pamela Becciolotti di Fratelli d’Italia e Pierina Ludovichi responsabile Forza Italia per Castiglione del Lago. “Nell’atto – proseguono – si pianifica per l’ospedale di Castiglione del Lago il Pronto Soccorso h24 e un incremento di 34 posti letto per acuti e 20 posti letto per l’ospedale di Comunità, mentre a Città della Pieve è previsto ospedale di Comunità con 20 posti letto e Pronto Soccorso dedicato. Servizi che auspichiamo saranno garantiti da professionisti di esperienza e personale competente e qualificato.

Queste importanti novità fanno seguito ai lavori di miglioramento dell’ospedale di Castiglione del Lago che, fra le altre cose, prevedono il rinnovamento delle degenze chirurgiche, da concludersi entro la fine del prossimo anno e all’apertura della casa della salute di Città della Pieve dello scorso mese di gennaio, un punto di riferimento di prossimità in grado di fornire diverse prestazioni sanitarie. È stato raggiunto un risultato importante, che rappresenta un passo in avanti nei servizi offerti ai pazienti, al quale abbiamo contribuito come esponenti di centrodestra del Lago nei vari incontri con la Regione, durante i quali abbiamo rappresentato le istanze e le necessità dei cittadini. Sono stati due anni di duro lavoro da parte nostra, ma siamo convinti che si è imboccata la strada giusta per migliorare la sanità al Trasimeno. Finalmente abbiamo anche una data certa per l’inizio dei lavori all’ospedale di Castiglione del Lago e presto verrà rimossa la famosa gru presente ormai da diversi anni. La Presidente Donatella Tesei e la sua Giunta, nel definire l’Atto di riorganizzazione della rete Ospedaliera dell’Umbria, hanno tenuto in grande considerazione Castiglione del Lago e l’area del Trasimeno e hanno saputo recepire le istanze dei cittadini, garantendo risposte adeguate alle esigenze di sanità che come rappresentanti politici del territorio abbiamo portato all’attenzione della Regione Umbria e dei vertici sanitari”.