Estate Castiglione 2023. Presentato il cartellone degli eventi estivi

Un cartellone estivo bello e innovativo, un programma di eventi degno di una città di media grandezza, denso di appuntamenti per tutti i gusti. Si va dalla musica d’autore al rock progressive passando per il blues, dalla musica classica alla lirica, dal teatro brillante a quello comico, fino alle rievocazioni storiche al folklore e come ogni anno al cinema all’aperto; importanti anche le iniziative dedicate allo sport che sanno esaltare al meglio il territorio.

La terza edizione di “Estate Castiglione” è stata presentata ieri sera a Palazzo della Corgna dal sindaco di Castiglione del Lago, con delega alla cultura, Matteo Burico e dalla vicesindaco Andrea Sacco alla presenza degli organizzatori e delle associazioni locali che promuovono, come ogni anno, l’immagine di una città dinamica e ricca di proposte culturali.

«Castiglione del Lago è sempre di più un collettore di eventi culturali e di intrattenimento – ha detto il sindaco Burico – una città che catalizza l’interesse di organizzatori del territorio umbro-toscano, grazie anche alla vitalità delle nostre associazioni. La nostra comunità dimostra di essere una terra di confine, sempre aperta e che sa cogliere e valorizzare le opportunità, che sa scommettere e investire sulle nostre peculiari bellezze: ce lo dimostrano i numeri del turismo anche in questi primi mesi dell’anno. Siamo la porta della Toscana verso l’Umbria e pensiamo di rappresentare e di guidare la “città del Trasimeno” senza campanilismi e inutili gelosie, ma unendo le forze per fare del nostro territorio uno dei motori dell’Umbria».

«Gli eventi culturali – ha sottolineato Burico – sono senza ombra di dubbio un importantissimo volano di sviluppo economico e d’immagine: molti degli eventi che presentiamo oggi si svolgeranno alla Rocca Medievale, una fortificazione suggestiva che, d’estate, diventa un bellissimo teatro recensito a livello nazionale, da importanti testate giornalistiche, inserito stabilmente tra le dieci arene più belle d’Italia. Ringrazio tutti gli organizzatori per la volontà, il coraggio e per il grande apporto di idee nella realizzazione di questo cartellone, probabilmente uno

dei più importanti in tutta l’Umbria e anche nella vicina Toscana».

Andrea Sacco ha presentato nel dettaglio il cartellone, con un programma che è già iniziato in questi giorni con Encuentro, il più importante festival italiano dedicato alla letteratura spagnola e latino-americana, e il warm-up del Lars Rock Fest che domani sera vedrà il concerto della grande cantautrice americana Angel Olsen alla Rocca Medievale.

«Un grazie va a voi organizzatori – ha affermato Sacco – che ci avete creduto e sempre aiutato a far vivere il nostro borgo, anche negli anni della pandemia: il merito della bellezza di questo cartellone è soprattutto vostro, non dimenticando la struttura comunale che ha lavorato sempre compatta nella stessa direzione».

La prossima settimana, dal 15 al 18 giugno, torna l’Endurance Equestre con i Campionati Italiani Open 2023, una manifestazione sportiva di rilievo internazionale, che vedrà alla partenza ben 200 binomi provenienti da 8 nazioni: oltre all’Italia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Cile, Croazia, Francia, Ungheria e Ucraina, un

esempio di marketing territoriale estremamente efficace.

Sempre per lo sport dal 20 al 25 giugno il Campionato Italiano Paramotore e Paracarrello, organizzato dall’Aero Club Trasimeno all’Aeroporto Eleuteri. Ancora sport il 24 e 25 giugno con il “Trasimeno Fitness Festival” nel Lungolago.

Il 21 giugno in occasione del World Music Day per celebrare il solstizio d’estate, dalle 19 alle 24 Dj set alla Merangola. Poi, organizzate dalle associazioni di commercianti, due Notti Bianche il 24 giugno e il 14 agosto.

Dal 23 giugno fino ai primi di settembre “Roccacinema”, la tradizionale rassegna di cinema sotto le stelle allaRocca Medievale organizzata da Lagodarte Impresa Sociale. Sempre Lagodarte propone una mostra interattivadal 17 giugno all’8 ottobre dal titolo “Rinascimenti: Perugino e Signorelli, l'invenzione del paesaggio”, visionicontemporanee tra virtuale e reale, che si svolgerà a Palazzo della Corgna e alla Rocca Medievale.

Grandissimo evento musicale il 29 giugno: per il “Festival Moon in June” alla Rocca il concerto di Tony Hadley, leader degli Spandau Ballet e una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei40 anni di carriera, “sold out” in tutte le tappe italiane, torna con “Mad about you” un nuovo spettacolo, in cui

sarà accompagnato dalla sua fedele “The Fabulous TH Band”.

Il 1° e il 2 luglio la “Olimpiadi del Trasimeno” giochi in spiaggia al Lido Arezzo.

Poi il 14 e 15 luglio una proposta di Trasimenoteatro che porta una commedia brillante di Carlo Goldoni “Ledonne di buon umore” alla Rocca Medievale.

Il 16 luglio straordinaria conferenza dell’archeologo ed egittologo Zahi Awhass, organizzata alla RoccaMedievale dall’Isola del Libro, la “creatura” di Italo Marri.

Dal 18 al 23 luglio Castiglione del Lago e tutto il lago Trasimeno tornerà ad essere inondato dalle note di alcunetra le migliori espressioni contemporanee del blues e delle sue varie declinazioni. È la ventottesima edizione di“Trasimeno Blues” che porterà alla Rocca Medievale (tra gli altri) Hoodoo Doctors & The Kazoompet

Machine, G-20, Sugaray Rayford e Gegè Telesforo. «Lacustica è un progetto nato dalla volontà del Comune di Castiglione del Lago e grazie alla disponibilità diPatrizia Marcagnani presidente dell’associazione “Moon in June” che ringrazio molto – ha dichiarato Andrea Sacco –. Quest’anno abbiamo fatto un colpo importante portando alla Rocca il 28 luglio il concerto di Piero Pelù

che non ha certo bisogno di presentazioni. Fine di luglio “scoppiettante”: il 29 concerto del grande musicista e

castiglionese d’adozione Bernardo Lanzetti; il 30 per il “Green Music Festival” di Maurizio Mastrini il

suggestivo e originale concerto al tramonto di Ron».

Agosto inizia il 2 con un concerto sinfonico del “Music Fest Perugia” che porta alla Rocca Peter Hermes and

MFP Team. Il 4 e il 6 agosto una commedia teatrale “Un prete nella neve” del Teatro Amatoriale dell’Accademia di Tuoro.

Per tutto il mese dall’8 al 30 a Palazzo della Corgna e a Villa Nazarena di Pozzuolo la diciannovesima edizione

del “Festival di Musica Classica”, ideato e diretto da Marzia Crispolti Zacchia: si esibiranno tra gli Stefano

Ragni, Francesco Attesti, il Duo Gazzana, Luigi Caselli, Trio Lylian con diversi appuntamenti dedicati alla lirica.

Dal 5 al 9 agosto la tradizionale “Festa di San Domenico”, rievocazione storica della Castiglione del Lago del

XVII secolo con eventi alla Rocca Medievale e in Centro Storico. Il 13 agosto il tradizionale “Concerto

sinfonico” organizzato della Scuola di Musica del Trasimeno alla Rocca Medievale.

Il 15 agosto torna “Festival Internazionale del Folklore” organizzato dal gruppo folk “Agilla e Trasimeno” con

un importante gruppo folkloristico dalla Polonia.

Dal 18 al 20 agosto “Trasimeno Prog Festival” e la “Fiera del Disco e Mercatino del Vinile”: alla Rocca

Medievale si esibiranno “Il Bacio della Medusa”, “La cruna dell’ago”, “La maschera di cera”, “The trip”, Gianni

Nocenzi, “Aldo Tagliapietra Band” e un omaggio a Franco Battiato dall’orchestra diretta dal maestro Leonardo

Quadrini.

Ancora sport il 1° settembre con “Boxe Sotto le Stelle” un’esibizione di pugilato.

Il 3 settembre l’opera “Il Tabarro” di Giacomo Puccini a cura del Coro Lirico dell’Umbria in una nuovissima

location, quella dell’area ex potabilizzatore nel Lungolago, scelta anche per le potenzialità “scenografiche” che

sfrutteranno il lago, distante pochi metri.

Sempre a settembre il “Nutria Stand Up Comedy”, in una data e con comici che verranno definiti a breve. Il 9 e

10 settembre la fantozziana “Corsa Cobram” organizzata dell’associazione “Quelli del 65”.

Il 15 settembre “Inti-Illimani Historico” in concerto alla Rocca Medievale organizzata da