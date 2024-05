Elezioni. La Voce dei Cittadini”Castiglione ha bisogno di un alternanza per un cambio di passo amministrativo”

(comunicato stampa) Eravamo agli inizi dell’anno,quando l’associazione “La Voce dei Cittadini “faceva un appello a tutte le forze politiche e civiche che si apprestavano a scendere in campo in vista delle elezioni amministrative di Giugno.Associazione nata 5 anni fà, che annovera fra i soci fondatori,due ex consiglieri comunali di precedenti amministrazioni guidate dal sindaco Carloia e dal sindaco Batino.Daniz Lodovichi appartenente al gruppo di maggioranza e Pierino Bernardini del gruppo di opposizione,ma entrambi animati dalla volontà pur in schieramenti opposti di contribuire a migliorare le condizioni socio-economico dei cittadini.

L’iniziativa dei due ex consiglieri scaturiva dalla spinta proveniente dalla gente per il silenzio assordante dei loro amministratori a fronte di una situazione intollerabile sui tanti problemi che attanagliavano il territorio.Solo Filippo Vecchi sceso in campo come candidato sindaco civico accettava un confronto protrattosi per alcuni giorni su temi importanti che poi sono confluiti nella stesura del programma elettorale che determina quel cambio di passo necessario e invocato dai cittadini di Castiglione,lasciati soli per 5 anni dai loro amministratori chiusi nelle stanze del palazzo.

Il nostro sostegno dato per primi nella coalizione che poi si è costituita con appartenenti a tutta la società civile,animati dalla volontà di voler governare con i cittadini che saranno costantemente consultati sui futuri progetti che verranno attivati.Il candidato Filippo Vecchi ha avuto il nostro sostegno,perchè sarà un Sindaco da come abbiamo avuto modo di conoscere, indipendente dalla politica partitica,senza aver avuto nessuna tessera a differenza dei suoi competitor.Quei competitor,sintesi di quella governance,che siamo abituati a vedere, diretta dietro le quinte e non equidistante da tutti i cittadini.Se eletto,lui sarà un sindaco indipendente e non sarà attaccato alla poltrona a tutti i costi perchè una professione la esercita da tempo essendosi proposto per spirito di servizio alla comunità.

La futura Giunta dovrà prevedere le migliori competenze di uomini e donne da ricercare a 360 gradi,per garantire quel segno di discontinuità con il passato, previsto nel progetto politico condiviso.