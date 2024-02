Domenica 10 marzo arriva la Strasimeno ‘24. Iscrizioni in aumento.

(AKR) Domenica 10 marzo il lago Trasimeno aprirà le porte alla classica manifestazione che dà l’inizio alla primavera podistica in Italia. La “Strasimeno, Ultramaratona nel Parco del Trasimeno, nei Borghi più belli d’Italia e nei paesaggi dipinti dal Perugino e dal Signorelli”, con le sue cinque distanze intorno al lago, è una delle gare più belle e panoramiche in Italia e dal 2002, grazie alla perfetta organizzazione della “ASD Filippide” di Castiglione del Lago, la competizione è andata sempre in crescendo, diventando un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che vogliono confrontarsi nelle varie distanze del podismo e accogliendo atleti da tutta Italia e da varie parti d’Europa. Il numero degli iscritti ad oggi è in sensibile aumento rispetto al 2023: si pensa che al 5 marzo, giorno di chiusura, si possa raggiungere e superare la quota di 2000.

Tra gli atleti dell’Ultramaratona è già iscritto Evgenii Glyva, ultramaratoneta ucraino che vive a Castiglione del Lago e che ha vinto nel 2014 e nel 2016 con tre secondi posti nel 2012, nel 2015 e nel 2018; sarà ai nastri di partenza la forte croata Marija Vrajić che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro e che ha vinto la Strasimeno nel 2015 con due secondi posti nel 2014 e nel 2023.

Le distanze sono le stesse delle ultime edizioni. La 10 km con arrivo a Borghetto di Tuoro, è la distanza ideale per i neofiti della corsa o per chi vuole correre più “velocemente”. Poi la classica mezza maratona che arriva sullo splendido lungolago di Passignano sul Trasimeno; la 34 km, che ha il suo epilogo a San Feliciano e che viene spesso utilizzata come ultimo o penultimo “lunghissimo” da coloro che sono in preparazione per le grandi maratone primaverili; la mitica distanza di maratona che arriva nel borgo di Sant’Arcangelo e infine la 58 km, che dopo aver percorso l’intero periplo del lago Trasimeno, vedrà la sua conclusione nel suggestivo lungolago di Castiglione del Lago, dove qualche ora prima tutte le distanze avranno visto la partenza: soprattutto questa distanza è la più amata dagli “ultrarunners” e da coloro che insieme alle altre “ultra” primaverili si preparano per dare l’assalto alla famosa “100 km del Passatore”.

Ecco il link all’animazione in 3D realizzata dagli organizzatori che illustra in maniera chiara il percorso completo della Strasimeno: https://youtu.be/8ZbUdbE9aMo

La Strasimeno fa parte del circuito IUTA di Ultramaratona, anche quest’anno grazie all’accordo con “Milano Marathon”, che si svolgerà il prossimo 7 aprile, e alla promozione “Corri la Strasimeno e iscriviti alla Milano Marathon” i podisti che sceglieranno di correre queste due manifestazioni, usufruiranno di sconti sulle iscrizioni alle gare. Una novità del 2024: la collaborazione con “White Marble Marathon”, che si è svolta a Carrara il 18 febbraio, il Trofeo “Dalle cave di Michelangelo ai sentieri del Perugino” che premierà i primi tre assoluti donne e uomini, che risulteranno i migliori per somma di tempi sui traguardi di maratona delle due manifestazioni.

Anche nel 2024, come lo scorso anno, ci saranno le “Camminate Strasimeno”: vengono riproposte le distanze di 9/16/20 km con arrivo a Borghetto di Tuoro, Passignano sul Trasimeno e Sant’Arcangelo. Poi ci sarà la consueta “Strasimeno Family”, una camminata di km 6,5 a Castiglione del Lago con promozione riservata alle scuole del paese e che sta riscuotendo in questi giorni un grande successo in termini di iscrizioni: si tratta di una passeggiata ludico/motoria con partenza subito dopo la gara competitiva. Iscrizioni, oltre che dal sito, anche presso la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e alla “Palestra Better Club” di Castiglione del Lago: a tutti i partecipanti la maglia Strasimeno 2024 e un kit ristoro.

Oltre che la consueta collaborazione con la Direzione Didattica “Franco Rasetti” quest’anno la “Filippide” ha stretto un accordo con l’Istituto Omnicomprensivo “Rosselli-Rasetti” per una collaborazione scuola-lavoro nei giorni della manifestazione. Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 5 marzo. L’organizzazione vi attende a Castiglione del Lago nel Centro Maratona in Viale Trappes già da sabato 9 per il ritiro pettorali e per interessanti iniziative. Per informazioni e iscrizioni www.strasimeno.it e direttamente dal presidente della Filippide e direttore di gara Giovanni Farano (3470068742, giov.far@gmail.com – gsfilippide@gmail.com). (AKR)