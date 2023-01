Città della Pieve. Sabato “Talk Fotografico” al Laboratorio Il Forno

Sabato 4 Febbraio 2023 Ore 17:30

Presso Laboratorio di Cultura Fotografica di Città della TALK FOTOGRAFICO

Tempo Intermedio

Torna il fotografo Manuel Cicchetti al Laboratorio di Cultura Fotografica per presentare il suo nuovo libro “Tempo Intermedio, attraverso l’Italia che cambia”.

Dopo quattro anni trascorsi in viaggio lungo tutta la Penisola alla ricerca di quei luoghi – centri commerciali, stazioni di rifornimento, ponti, grattacieli… – che hanno segnato un passo nel cammino dell’uomo e oggi, fermi ma non inerti, esprimono in sé una domanda sul futuro, le immagini in bianco e nero frutto del lavoro fotografico di Manuel Cicchetti sono proposte nel volume “Tempo intermedio”, per le Edizioni Postcart.

“Tempo intermedio” – scrive Cicchetti – è un progetto che nasce dalla consapevolezza che siamo all’inizio di un percorso che cambierà l’ambiente, l’energia, la società, il lavoro e molto altro. Un cammino che, per la prima volta, non abbiamo deciso in autonomia ma che ci viene imposto dalla natura, della quale ci siamo collettivamente dimenticati di far parte. Possiamo, attraverso un viaggio a ritroso nel tempo, osservare i segni che abbiamo lasciato sul territorio e riconoscerne le singole fasi evolutive. Il progresso economico e sociale ha fuso e stratificato con frequenza sempre più ravvicinata elementi architettonici e tessuto paesaggistico, entrambi segnati da mutamenti radicali della società.

Vediamo immagini di luoghi inseriti in segni lineari e giochi di luci e ombre: linee che percorriamo in questo tempo verso il futuro e scale di grigio nell’alternanza tra domande e progetti, nel tempo che viviamo: il Tempo intermedio.

Il suo è un “errare riflessivo”. I suoi scatti riporteranno ciò che ha visto e pensato: le tracce lasciate dall’uomo, in immagini dove l’uomo sembra non esserci, se non evocato dalle stesse cose che ha creato, molte abbandonate, tutte immerse nel tessuto paesaggistico che le ospita e che con esse si fonde.

Temi che, oltre lo sguardo, chiamano pensieri da molteplici discipline, e infatti le fotografie si accompagnano, nel libro, a testi di Gianni Biondillo, architetto e scrittore, Veronica Polin, Professore Associato di Scienza delle Finanze all’Università di Verona, e naturalmente Denis Curti, curatore e critico fotografico. “Tempo intermedio” guarda ad un futuro possibile; il suo messaggio, che parte dall’arte creativa, si espande verso l’atto politico: una nuova visione è possibile, una nuova economia è praticabile, la trasformazione di ciò che c’è è attuabile, nell’ottica della rigenerazione.

Regalare questo libro sarà il migliore augurio dedicato a chi ci è più caro.

Scheda Libro: https://manuelcicchetti.com/libro-tempo-intermedio/

(Una selezione di immagini è disponibile a questo link)

Associazione Il Forno Onlus

Laboratorio di Cultura Fotografica