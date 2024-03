Città della Pieve. Presentato il primo numero di “LiceAli”, una rivista per pensare

(comunicato stampa) Sabato 2 marzo 2024, presso l’aula Palomar dell’Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino” di Città della Pieve, con la presenza delle classi VSA e VS1, l’Associazione LiceAli ha promosso un incontro incentrato sulla presentazione della rivista I Quaderni di LiceAli. Leggere il presente e sull’analisi critica del libro del prof. Biagio Pittaro Cosmopolitismo e Cittadinanza attiva. Proposta umanistica per le sfide del XXI secolo, WriteUp, 2022.

In un clima di condivisione di intenti, il prof. Enrico Millotti, dirigente dell’Istituto, ha introdotto l’incontro sottolineando il valore del filo “storico” che collega le diverse generazioni di studenti che si sono formati presso i licei pievesi.

Quindi Maria Luisa Meo, presidente dell’Associazione LIceAli, ha presentato la rivista I Quaderni di LiceAli. Leggere il Presente. La rivista, a cadenza editoriale annuale, vuole essere un documento, una traccia concreta della storia dell’associazione, ma anche uno specchio del tempo che viviamo attraverso tanti spaccati della realtà presente. La rivista si propone di leggere la complessità del mondo attuale, un mondo complesso, spesso aggrovigliato e di difficile interpretazione. C’è bisogno di dipanare i fili di questo groviglio attraverso la conoscenza, il senso critico, la curiosità, la memoria, l’esperienza e la visione. Il groviglio, appunto, come immagine esemplificativa, è riprodotto nella copertina, opera della pittrice Marta Mangiabene.

Elena Teatini, direttrice responsabile della rivista, ha insistito sul senso di comunità che i licei pievesi hanno costruito nel territorio determinando legami identitari nel tempo. Ha poi sottolineato il valore della formazione liceale che è multidisciplinare e fonda competenze ampie che possono trovare espressione in molti ambiti. La rivista, che a sua volta affronta molti temi e spazia in aree diverse, rappresenta quindi un dono alla comunità intera e agli studenti che vi possono trovare spunti di riflessione e di orientamento. La rivista è, inoltre uno strumento di riflessione in un mondo sempre più veloce, come ha evidenziato Luca Garosi, direttore editoriale. Ormai oggi, soprattutto sui social network, le notizie vengono “divorate” e dimenticate una dopo l’altra, post dopo post o storia dopo storia, senza avere il tempo (o la voglia) di capirle a fondo, analizzarle, confrontarle. Proviamo a invertire questa tendenza.

Il primo numero di I Quaderni di LiceAli. Leggere il presente offre un ampio spettro di “letture” del presente. Il concetto di fondo è che la conoscenza è unica e che la contaminazione dei linguaggi è essenziale per una comprensione che vada al di là degli steccati consueti. In questo contesto alcuni contributi hanno carattere “scientifico” e spaziano dal mondo produttivo alle ricerche contemporanee, dalla tecnologia avanzata alla comunicazione. A questi studi se ne affiancano altri di carattere “umanistico” che vanno dalla storia alla filosofia, dalla letteratura all’arte. Non mancano infine riferimenti a vissuti personali che, attraverso la frequentazione della memoria, danno indicazioni sul presente.

Gli autori sono Andrea Bacioccola, Tatiana Camerota, Luca Convito, Andrea Gallinella, Paolo Grazieschi, Maria Luisa Meo, Silvia Neri, Silvia Parigi, Chiara Petrini, Lia Tozzi, Laura Viganò. Uno spazio particolare è dedicato al prof. Biagio Pittaro, uno dei dirigenti passati dell’Istituto Calvino, e al suo saggio che è stato al centro della seconda parte dell’incontro. Il prof. Pittaro ha spaziato tra processi storici e pensiero filosofico evidenziando il valore del pensiero critico per sviluppare autonomia di scelta e democrazia e per superare le intolleranze della crisi presente. Senso critico e buona volontà di confronto possono essere gli strumenti per dare al mondo attuale una possibilità costruttiva.