Città della Pieve. All’Avvalorati “master class” con Pupi Avati

Nell’ambito del programma dell’OFFICINA CINEMATOGRAFICA DI CITTA’ DELLA PIEVE, sotto la direzione di Raffaella Franci di THE’ATRON, tanti grossi nomi che ruotano a vario titolo intorno alla “settima arte.”La Master Class relativa al 21-22 gennaio, al Teatro Degli Avvalorati di Città Della Pieve, appunto, prevede per la lezione di cinematografia e recitazione, il grande regista PUPI AVATI. Avati è tra i più prolifici registi italiani e ovviamente molti sono i film che ha diretto, tra tutti: LA CASA DALLE FINESTRE CHE RIDONO, AIUTAMI A SOGNARE, IL FIGLIO PIU’ PICCOLO, e il famosissimo: REGALO DI NATALE, con Delle Piane, Abbatantuono, Haber e Cavina che rappresentano la quartina di attori feticcio del grande regista.

Pupi Avati è anche un apprezzatissimo sceneggiatore e ricordiamo la sua partecipazione alla sceneggiatura di SALO’ E LE 120 GIORNATE DI SODOMA di Pasolini. Al primo appuntamento della Master Class di sabato, un folto numero di “allievi” ha seguito con interesse tutti i suggerimenti per avventurarsi nell’impervio sentiero degli aspiranti attori, registi. E Avati si è mostrato oltremodo disponibile nel rispondere alle domande degli “allievi”, che in verità, trasversalmente appartenevano a varie fasce di età, da giovanissimi a persone mature. Il grande regista ha sottolineato come caratteristica più importante per entrare nel fascinoso mondo della cinematografia: la sincerità. Per lui dire la verità, di fronte ad un regista, ad un attore, ad un produttore, è la strada più percorribile per essere tenuti in considerazione, per essere scelti, per farcela. Certamente alla sincerità va unito talento, caparbietà di non arrendersi e forza di credere fino in fondo nella strada che si è scelto.

Nunzio Dell’Annunziata