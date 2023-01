Pupi Avati a Città delle Pieve “Consiglio vivamente l’Umbria per girare”,

Pupi Avati è in Umbria per una Masterclass di Recitazione Cinematografica, organizzata dall’Associazione Theatron e patrocinata da Umbria Film Commission (Ufc).

La due giorni (in programma sabato 21 e domenica 22 gennaio), che ha registrato il tutto esaurito, è in corso al teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve e sabato mattina il maestro ha ricevuto la visita di una delegazione di Ufc – rappresentata dal direttore Alberto Pasquale e da Daniele Corvi, componente del Cda – che ha dichiarato: “La Film Commission punterà sempre di più sulla formazione sostenendo incontri dislocati in più parti dell’Umbria. È importante che le future maestranze siano sempre più a contatto con i grandi professionisti del Cinema come il maestro Pupi Avati”.

Il noto regista è ritornato in Umbria dopo l’ottimo risultato al botteghino del suo “Dante”, che sta riscuotendo molto interesse anche all’estero. Il film è stato girato in Umbria e sostenuto dall’Umbria Film Fund 2021, il bando pubblicato lo scorso anno dalla Regione Umbria. “Grazie all’Umbria Film Commission abbiamo scoperto per Dante delle bellissime location medievali incontaminate. Consiglio vivamente l’Umbria per girare”, ha affermato Pupi Avati.

