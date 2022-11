Chiusi e Sarteano insieme per un Natale di appuntamenti, socialità ed un segnale sul tema energia

Stretta sulle luminarie natalizie. È questa la decisione condivisa dalle due amministrazioni comunali di Chiusi e di Sarteano, in provincia di Siena, e dai Centri Commerciali Naturali delle due cittadine a seguito degli incontri sul tema, tenuti negli scorsi giorni. Un solo segnale, simbolico, di luce sulla Chiesa centrale di San Francesco per Sarteano e nelle piazze del centro storico e della stazione a Chiusi per rendere omaggio al Natale e alle tante iniziative previste nei due paesi ma, in un anno di difficoltà generalizzata da parte di famiglie, imprese e associazioni alle prese con il “caro energia”, netta riduzione delle luminarie per le vie cittadine.

“È un piccolo ma importante segnale di sobrietà – commentano i due Sindaci di Chiusi e Sarteano, Sonnini e Landi, e i presidenti di Chiusinvetrina, Leonardo Peruzzi, del CCN di Chiusi Città, Andrea Paracchini, e di Ilenia Cioncoloni per Wake up Sarteano – che abbiamo voluto dare, ascoltando e condividendo i tanti moniti giunti alle nostre orecchie sul tema. Eventi, appuntamenti e momenti di socialità per tutto il periodo delle feste in entrambe le cittadine, ma un solo punto luce a comune per condividere lo spirito del Natale ma senza esagerare. Quest’anno più che mai un segnale che ci è sembrato davvero opportuno dare”.

Tanti gli appuntamenti, sia a Sarteano che a Chiusi.

Sarteano, dall’8 dicembre all’8 gennaio, per il sesto anno, sarà “Il Paese dei Presepi” con il percorso itinerante allestito nel centro storico dedicato all’Arte nella Natività accompagnato dalle mostre al museo e in castello, mercatini, il Capodanno a teatro, i presepi delle Contrade e momenti dedicati alle famiglie e ai bambini.

Ricco di eventi anche il calendario presentato a Chiusi. Si parte sabato 3 dicembre con l’accensione della stella a Chiusi Scalo e con lo “Speluzzico” gestito dal Comitato delle Contrade che sarà presente per tutti i week end del periodo natalizio. Si prosegue il giorno successivo, domenica 4 dicembre, con la consueta Fiera della Stazione. A Chiusi Città, invece, l’inizio dei festeggiamenti coinciderà con l’accensione dell’albero previsto per giovedì 8 dicembre. Un’accensione che quest’anno sarà effettuata con energia ‘green’ prodotta pedalando su biciclette. Di energia sostenibile e condivisa si parlerà nell’incontro pubblico di sabato 3 dicembre al Teatro Mascagni dal titolo “Le Comunità energetiche rinnovabili”. Visite guidate e laboratori per bambini nei musei della cittadina, presentazioni di libri, cantastorie e concerti faranno da cornice all’intero mese di festività. Momento conclusivo dell’anno sarà la cena di San Silvestro presso i terzieri con brindisi e musica in Piazza XX Settembre. L’arrivo della befana e la tradizionale cena delle Befane chiuderanno invece il ricco calendario dei festeggiamenti.

“Un grazie di cuore – concludono i Sindaci di Chiusi e Sarteano e le Assessore di riferimento, Valentina Frullini e Flavia Rossi – sia alle associazioni del commercio delle nostre due cittadine che a tutte le associazioni che, in accordo con le amministrazioni comunali, si dedicano ogni anno per Natale a mettere a punto un calendario di iniziative condivise che rendono i nostri borghi sempre più accoglienti e luogo di festa in vista del Nuovo Anno”.

comunicato stampa