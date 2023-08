Cetona. Presentazione in anteprima del film “Un’idea di libertà. Rosario Villari e Noi”

Sarà presentato a Cetona il 10 agosto 2023, alle ore 21.15, presso i giardini pubblici, in anteprima nazionale, il film-documentario “Un’idea di libertà. Rosario Villari e Noi” del regista, storico del cinema e critico cinematografico Vito Zagarrio. Nel film, tra i protagonisti ci sono Rino Caputo, John Elliot (deceduto nel 2022, è stato uno storico britannico e grande amico di Rosario Villari), Marina Formica (ordinaria di Storia moderna presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, è presidente della Società italiana per gli studi sul secolo XVIII e membro del Comitato scientifico dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano), Francesco Giasi (che sarà presente) con la partecipazione del stesso regista e di Lucio Villari (fratello dello storico Rosario Villari). L’anteprima nazionale del film-documentario, della durata di 1h 35’, sarà presentata da Sirio Bussolotti (ex Sindaco di Cetona) con la partecipazione dal Sindaco di Cetona, Roberto Cottini. Interverranno: il giornalista Paolo Franchi (ha scritto per «Rinascita», «Paese Sera», «Panorama», fino ad approdare al «Corriere della Sera» per cui è stato inviato, capo della redazione di Roma ed editorialista politico) ed il Direttore della Fondazione Gramsci, Francesco Giasi (studioso del pensiero politico, autore di saggi sulla storia del comunismo e sulla storia degli intellettuali e della cultura italiana del Novecento); modera il dibattito Osvaldo Veneziano, Coordinatore dell’Unione Comunale del Partito Democratico. L’evento apre la 73° Festa dell’Unità per il Partito Democratico, in collaborazione con il “Centro Giovani Cetona”, che si terrà sempre ai Giardini Pubblici di Cetona dal 10 al 20 agosto 2023.

Il film-documentario di Vito Zagarro, incentrato sull’idea di libertà di Rosario Villari, parla di impegno civile, quello che Villari perseguì in tutta la sua vita come la sua opposizione alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina e la riforma costituzionale (incentrata sull’elezione diretta del premier e su fortissime autonomie regionali) ma il lavoro a cui ha dedicato tutta la sua vita, portandolo a compimento dopo cinquanta anni di studi nel 2012 ed edito da Mondadori, è quello sulla rivoluzione napoletana Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero 1585-1648, volume che, con Politica barocca (Roma-Bari 2010), rappresenta il suo testamento storiografico.

Vito Zagarrio, è Professore Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare L-ART/06 presso il Dipartimento di Comunicazione e Spettacolo della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre. Regista e storico del cinema ha curato diversi volumi sul cinema italiano e americano. Ha conseguito un PhD in Cinema Studies presso la New York University, il Master of Arts in Cinema Studies presso la New York University ed il Diploma di Regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Rosario Villari, nato a Bagnara Calabra il 12 luglio del 1925, è morto all’età di 92 anni (17 ottobre 2017) nella sua casa di Cetona, dove aveva un casolare in cui trascorreva lunghi soggiorni con la moglie Anna Rosa Santi. Della cittadina senese (oltre che di Cosenza e di Bagnara) era cittadino onorario. Storico e politico italiano (ex parlamentare del Partito Comunista Italiano), è stato professore emerito di Storia moderna all’Università “La Sapienza” di Roma, a Messina e a Firenze e accademico dei Lincei, oltreché visiting professor al St Antony’s College dell’Università di Oxford e all’Institute for Advanced Study di Princeton. Noto a livello internazionale, dopo aver collaborato al “Politecnico” di Elio Vittorini e al “Ponte” di Piero Calamandrei con scritti letterari, si è dedicato allo studio e all’insegnamento della storia. Le sue pubblicazioni hanno contribuito alla formazione culturale di generazioni di studenti. Tra i suoi numerosi libri ricordiamo: Mezzogiorno e contadini nell’età moderna (1961), Conservatori e democratici nell’Italia liberale (1964), La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1967), Storia dell’Europa contemporanea (1971), Ribelli e riformatori dal XVI al XVIII secolo (1979), Elogio della dissimulazione. La lotta politica nel Seicento (1987), Per il re o per la patria (1994), Mille anni di storia (2000), Politica barocca. Inquietudini, mutamento e prudenza (2010). Ha curato, inoltre, il volume Il Sud nella storia d’Italia (1961), la raccolta di saggi L’Uomo barocco (1991) e l’antologia Scrittori politici dell’età barocca (1998).