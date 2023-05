Castiglione. Bocciata la mozione TARI presentata dall’opposizione.

(comunicato stampa) La maggioranza boccia la mozione dei Consiglieri Francesca Traica, Gianluca Pierini, Pamela Becciolotti (Gruppo FDI), Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli (Gruppo Lega) e del civico Brancaleoni e non sospende il recupero degli arretrati TARI.

E questo nonostante sia venuta alla luce la cruda verità e cioè che è stato smentito quello che il Sindaco ha invece sostenuto formalmente nel Consiglio del 13 aprile scorso.

Burico aveva, infatti, affermato, in quell’occasione, che la scelta politica, non obbligata, di avviare il recupero dei sei anni di arretrati TARI si era basata su due pareri legali, comunque di parte, si sappia, che in realtà non esistono.

Sì cari castiglionesi, il Sindaco ha reso dichiarazioni volutamente fuorvianti e lo ha fatto non al bar, in una delle sue feste o durante l’ormai famosa partita a briscola a Sanfatucchio, bensì nella sede istituzionale del Consiglio, nella solennità di una seduta ufficiale, alla presenza dei cittadini e dei loro rappresentanti eletti.

Per sopire le contestazioni e sostenere l’inevitabilitá della sua scelta impopolare, si è fatto forza citando consulenze legali che, ad oggi, nessuno ha ancora formalmente rilasciato.

Consulenze, sia chiaro, che sono state richieste, sempre lo siano state, solo dopo che l’opposizione ha approfondito la questione e chiesto ufficialmente di visionare tali documenti, che quindi, ad oltre due mesi dall’avvio del recupero degli arretrati TARI, non sono ancora disponibili.

Evidentemente Sindaco e Giunta non sono così certi dei passi compiuti e si rivolgono, a posteriori, a noti tributaristi anche perché temono i risultati della class action che l’opposizione sta organizzando per portare alla luce gli errori commessi.

Consulenze, di parte, spacciate dal Primo cittadino come gratuite, ma la cui spesa graverà, con tutta probabilità, ulteriormente sulle casse dell’Ente e pertanto sulle tasche dei castiglionesi!

L’opposizione e il Consigliere civico Brancaleoni, sdegnati per l’assoluta mancanza di rispetto da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini, considerati “contribuenti da spremere”, hanno allora abbandonato la seduta del Consiglio Comunale lasciando la maggioranza alle sue decisioni unilaterali, come ormai da tempo è suo costume.

Maggioranza che peraltro, da segnalare, si è accorta durante la seduta di non avere sufficienti consiglieri per vincere le votazioni e ha richiamato in fretta e furia gli assenti affinché raggiungessero il capezzale della Giunta salvando, ancora una volta, Burico e soci dalla debacle sempre più prossima ad accadere.

I consiglieri Francesca Traica, Gianluca Pierini e Pamela Becciolotti (Gruppo FDI), Paolo Terrosi e Lorenzo Nardelli (Gruppo Lega) e il Consigliere civico Paolo Brancaleoni