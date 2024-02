Boom Boom Ballone! E la Pievese va!

Alla fine è 3 a 1. Terza vittoria consecutiva degli abicelesti di mister Moscatello in queste prime quattro partire del girone di ritorno. A farne le spese dopo Nuova Alba e il Padule, due squadre di alta classifica, oggi al Serenella Baglioni sono stati i rossoneri di Selci. Le squadre che vengono dall’Alto Tevere, anche quando remano in bassa classifica, come i ragazzi di mister Pierotti, sulla panchina dall’inizio dell’anno, si sentono pieni di risorse e difficilmente battibili. Ne è scaturita una gara vivace, maschia equilibrata nel primo tempo conclusosi con il punteggio in parità 1 a 1. Frutto di due calci piazzati: un rigore trasformato in sdeconda battuta da Bonomini, concesso dopo un ubriacante spunto sulla sinistra di Fiorindi. Una punizione ribattuta in rete da Capaccioni per il Selci.

Nel secondo tempo il Selci ha provato a vincere, spinto anche dalla maggiore fame di punti, ma con un paio di contropiedi e di giocate di Ballone la Pievese si è aggiudicata meritatamente i tre punti, con un uno-due nei minuti finali, che la riportano su posizioni di classifica più consone al suo lignaggio. Il bomber sarteanese ha risolto la partita con due ribattute in rete, una di piede ed una di testa, per la gioia di un buon pubblico presente in una giornata di sole di questo strano inverno. (g.f)